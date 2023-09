Meta étend la fonctionnalité de recherche par mot-clé sur les fils de discussion pour les utilisateurs anglais et espagnols

Meta a annoncé l'extension de la fonctionnalité de recherche par mot clé sur Threads, son réseau social textuel, aux utilisateurs anglophones et hispanophones dans certains pays. Cette démarche vise à améliorer l’expérience utilisateur et à attirer un public plus large.

La semaine dernière, Mark Zuckerberg a dévoilé les premiers tests de recherche par mots clés sur Threads en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société déploie actuellement cette fonctionnalité dans les pays où l’anglais et l’espagnol sont largement parlés, comme l’Argentine, l’Inde, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité sur les plateformes mobiles et Web.

À l'avenir, Meta prévoit d'étendre la recherche par mot-clé à d'autres langues et régions, tout en accueillant activement les commentaires des utilisateurs pour des améliorations continues.

Cette introduction de la recherche par mot-clé est un développement très attendu qui pourrait avoir un impact significatif sur la base d'utilisateurs et l'acceptation de Threads. Cette fonctionnalité devrait être particulièrement populaire parmi les utilisateurs expérimentés, notamment les marques, les comptes d'entreprise, les annonceurs et les journalistes, qui s'appuient sur des capacités de recherche efficaces pour les stratégies de contenu et d'engagement.

Threads est entré dans le paysage des médias sociaux en tant qu'alternative textuelle à Twitter et a attiré l'attention avec 100 millions d'inscriptions au cours de son premier mois. Cependant, il a été confronté à des difficultés pour maintenir sa base d’utilisateurs. Les données de la société de recherche SimilarWeb ont révélé une baisse du nombre d'utilisateurs quotidiens d'Android à environ 10 millions au 7 août, contre 49 millions d'utilisateurs lors de sa phase de lancement.

L’un des défis majeurs auxquels Threads est confronté est d’établir une identité distincte qui ne soit pas considérée comme une simple alternative à Twitter ou une extension d’Instagram. Initialement, les utilisateurs ont afflué vers la plateforme en raison de son intégration avec Instagram, car un compte Instagram est nécessaire pour créer un compte Threads. Une navigation fluide entre les deux plateformes a contribué à sa croissance.

Alors que Threads continue d’évoluer et d’étendre ses fonctionnalités, le réseau social vise à se forger une identité unique dans le paysage concurrentiel des médias sociaux. L’ajout d’une fonctionnalité de recherche par mot-clé n’est qu’une étape dans ce parcours en cours.

Définitions:

– Fonctionnalité de recherche par mot-clé : possibilité de rechercher des mots-clés ou des termes spécifiques au sein d’une plateforme numérique.

– Utilisateurs expérimentés : utilisateurs qui interagissent intensivement avec une plateforme numérique et ont des besoins ou des exigences spécifiques.

– Commentaires des utilisateurs : avis et suggestions fournis par les utilisateurs pour aider à améliorer une plateforme ou un produit numérique.

Sources : aucune URL fournie.