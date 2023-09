Responsable de la confidentialité chez Meta : naviguer dans le paradoxe de la confidentialité

Les réglementations en matière de confidentialité et la sensibilisation accrue des consommateurs et des entreprises ont créé un paysage complexe dans le monde de la technologie. Des entreprises comme Meta réalisent l’importance de la protection des données et font évoluer leur approche en matière de confidentialité et d’utilisation des données. Alors que Meta s'efforce de construire de manière réfléchie, Michel Protti, responsable de la confidentialité des produits chez Meta, joue un rôle crucial en garantissant le flux de données confidentielles dans tout ce que l'entreprise développe.

Protti et son équipe évaluent les flux de données confidentielles dans le matériel, les applications et les outils pour élaborer des politiques de confidentialité, effectuer des examens de confidentialité et résoudre tout problème qui survient. Leur objectif n’est pas seulement de se conformer aux réglementations, mais également de donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Tandis qu'une autre équipe se concentre sur les questions politiques et la stratégie, Protti et son équipe constituent la force opérationnelle sur le terrain, alignant les produits et services de Meta sur leur mission et leurs objectifs en matière de confidentialité.

Protti apporte une riche expérience à son rôle chez Meta. Auparavant, il dirigeait le marketing produit pour les partenariats et les groupes de produits de Meta, y compris les équipes médias, jeux, lieu de travail et connectivité. Il a également occupé des postes de direction chez Guggenheim Digital Media et Yahoo, où il a été directeur national de Yahoo Canada et chef de cabinet du PDG. La carrière de Protti a débuté chez McKinsey & Company dans le secteur de la technologie, des médias et des télécommunications.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les efforts de Meta en matière de confidentialité, Protti rejoindra TechCrunch Disrupt 2023 à San Francisco pour une discussion au coin du feu intitulée « Naviguer dans le paradoxe de la confidentialité avec le responsable de la confidentialité de Meta ». Cette session promet de fournir des informations précieuses sur la manière dont Meta gère les complexités de la confidentialité dans le paysage technologique moderne.

