La mise à jour Meta Quest v57 apporte la personnalisation de l'avatar et bien plus encore

Meta a récemment publié la mise à jour Meta Quest v57 pour ses casques de réalité virtuelle Quest, introduisant une gamme de fonctionnalités et d'améliorations intéressantes. L'une des améliorations les plus importantes de cette mise à jour est le créateur d'avatar amélioré, offrant aux utilisateurs de meilleures options de personnalisation pour affiner leur apparence virtuelle.

Avec la mise à jour v57, les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser leurs avatars d'une manière qui n'était pas disponible auparavant. Ils peuvent ajouter des reflets à leurs cheveux, sélectionner des couleurs de base spécifiques à l'aide d'un curseur et même choisir la couleur de leurs sourcils. Ces améliorations ont été très demandées par les utilisateurs, et Meta a désormais répondu à leurs demandes.

Dans son article de blog annonçant les nouvelles fonctionnalités de personnalisation, Meta a déclaré : « Avec la v57, nous déployons une nouvelle mise à jour de nos avatars pour nous aider à donner vie à ces détails et bien plus encore. Vous pourrez désormais affiner des éléments tels que la couleur de vos cheveux et de vos sourcils, ajuster plus précisément votre teint, ajouter du maquillage et de la peinture pour le visage, et faire en sorte que votre personnage VR reflète mieux la façon dont vous vous voyez dans la vraie vie.

Bien que la fonctionnalité de personnalisation de l'avatar soit le principal point fort de la mise à jour, il existe également d'autres ajouts intéressants à espérer. L'une de ces fonctionnalités est Horizon Feed, qui servira de plate-forme pour trouver du contenu pertinent pour les intérêts et les passions des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux jeux, applications et Reels à explorer via ce flux, remplaçant l'onglet Explorer du jeu.

De plus, la mise à jour introduit la possibilité d'annuler l'envoi de messages image, permettant aux utilisateurs de retirer les messages accidentels ou ceux envoyés à la mauvaise personne. Cette fonctionnalité est actuellement déployée auprès des utilisateurs de divers pays, notamment l'Australie, le Canada, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Suisse, Taiwan et les États-Unis.

De plus, la mise à jour v57 permet une locomotion de forme libre dans Horizon Home. Auparavant, les utilisateurs étaient limités à des points d'accès prédéfinis pour se déplacer dans Horizon Home. Désormais, les utilisateurs peuvent explorer librement leur environnement domestique, même si certaines restrictions s'appliquent. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas se téléporter à travers les murs, les meubles ou les objets virtuels comme le miroir de l'avatar, et ils doivent maintenir une distance de sécurité avec les autres avatars.

Ces fonctionnalités sont progressivement déployées auprès des utilisateurs et devraient atteindre tous les utilisateurs dans les prochains jours. La mise à jour Meta Quest v57 améliore véritablement l'expérience VR globale, offrant aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs avatars et introduisant de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour la découverte de contenu et la communication.

Sources:

– Méta

– Résumé de la mise à jour Meta Quest v57.