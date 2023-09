Meta présente de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux casques Quest avec la mise à jour v57

Meta a dévoilé sa dernière mise à jour logicielle, v57, pour les casques de réalité virtuelle Meta Quest. La mise à jour apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations visant à améliorer l'expérience utilisateur. Les ajouts notables incluent des options étendues de personnalisation de l'avatar, la possibilité d'annuler l'envoi de messages, des liens de groupe, une locomotion de forme libre dans Horizon Home et un flux Explore renommé.

L’une des mises à jour clés concerne les options étendues de personnalisation de l’avatar. Les utilisateurs ont désormais accès à des curseurs de couleur, leur permettant de personnaliser leur teint, la couleur de leurs cheveux et la couleur de leurs sourcils avec une plus grande précision. Cela permet aux utilisateurs de créer des avatars qui ressemblent étroitement à leur apparence réelle. Meta a également introduit de nouvelles options de maquillage et de peinture pour le visage pour une personnalisation plus poussée.

En plus de la personnalisation de l'avatar, la mise à jour v57 introduit la possibilité d'annuler l'envoi de messages image en VR et dans l'application mobile Meta Quest. Les utilisateurs peuvent désormais survoler un message et sélectionner « Annuler l'envoi du message » pour le supprimer. L'expéditeur et le destinataire recevront une notification indiquant que le message n'a pas été envoyé. Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans certains pays.

Meta a également permis aux utilisateurs de se connecter plus facilement avec leurs amis et de les inviter à rejoindre des groupes. Les liens de groupe peuvent désormais être générés et partagés au sein de VR ou via des plateformes de messagerie comme Instagram ou Facebook. Les utilisateurs peuvent également inviter des groupes à accéder à des applications à partir de l'onglet Personnes, l'invitation étant affichée dans la discussion de groupe pour un accès facile. La liste de contacts s'ouvrira désormais automatiquement lorsque le casque sera allumé.

D'autres mises à jour incluent la locomotion de forme libre dans Horizon Home, permettant aux utilisateurs de se téléporter et d'explorer librement leurs environnements de maison virtuelle. Le flux Explore a été rebaptisé Horizon Feed pour s'aligner sur la marque Horizon Worlds. Meta a également apporté des améliorations à l'enregistrement vidéo, au multitâche et désactivé un avertissement de limite dans certaines applications proposant des expériences de réalité mixte.

La mise à jour v57 est actuellement en cours de déploiement sur les casques Meta Quest Pro et Meta Quest 2, et davantage de fonctionnalités devraient être révélées lors de l'événement Meta's Connect plus tard ce mois-ci.

