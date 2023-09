Microsoft lance un coffret collector Xbox 360 pour les joueurs nostalgiques

By

Microsoft a surpris les fans avec l'annonce du coffret collector Xbox 3 Mega à l'échelle 4:360. Au prix de 150 $, l'ensemble ne permet de jouer à aucun jeu mais offre un hommage nostalgique à la populaire console de jeu de 2007. L'ensemble collector, exclusif à Target, comprend 1,342 360 pièces qui peuvent être assemblées pour former une Xbox 3 complète entièrement à construire. avec un contrôleur et une réplique de Halo XNUMX. Il comprend même une réplique de la carte mère à l'intérieur du boîtier Xbox.

Bien que le premier lot de précommandes pour l’ensemble collector soit déjà épuisé, certains n’ont pas tardé à se moquer de cet objet de collection inattendu et coûteux. Cependant, d’autres ont défendu l’ensemble, soulignant que le prix est normal pour un ensemble de plus de 1,000 XNUMX blocs.

Bien que le coffret collector n'offre aucune connectivité en ligne aux profils Xbox existants, il séduit les fans qui ont une affinité pour les jeux rétro. Malgré les réactions humoristiques, beaucoup trouvent le design du coffret collector attrayant et envisageraient de l'ajouter à leur vitrine, si l'occasion se présentait.

Il est intéressant de noter que certains fans ont également exprimé le souhait que Microsoft sorte une Xbox mini, car la console originale a maintenant plus de 20 ans et pourrait être un précieux souvenir rétro. Bien que le coffret collector Xbox 360 puisse être un objet de niche, il suscite la conversation parmi les passionnés de jeux vidéo et constitue une manière unique de rendre hommage à la console de jeu qui a laissé un impact durable sur l'industrie.

