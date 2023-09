En 1991, le Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) fait son entrée dans l'industrie du jeu vidéo. Alors que le CD-i promettait de lire à la fois les CD et les jeux vidéo, son infamie réside dans les jeux mêmes qu'il proposait. Notamment, la franchise Zelda faisait partie des titres qui ont fait leur chemin vers cette plate-forme, pour ensuite rencontrer un mépris et une déception généralisés. Avance rapide jusqu’en 2023, et Seth Fulkerson, connu sous le nom de « Dopply », s’apprête à sortir Arzette : The Jewel of Faramore, un jeu de plateforme qui rend hommage aux jeux originaux et souvent critiqués de l’ère CD-i.

La démo d'Arzette à la PAX West 2023 a montré le dévouement et l'attention aux détails que Fulkerson a consacrés au projet. Le jeu capture fidèlement les visuels et les mécanismes des jeux CD-i Zelda originaux. Fulkerson, aux côtés des connaisseurs de jeux rétro Limited Run, a méticuleusement réinventé les arrière-plans peints à la main, les sprites détaillés et même les fameuses cinématiques méprisées par beaucoup. Malgré la perception négative entourant le matériel source, Fulkerson voit du potentiel dans les jeux originaux, valorisant leur mélange de conceptions de niveaux linéaires et non linéaires et leur style visuel distinct.

Alors que l'émulation de jeux rétro est devenue un genre populaire, Arzette se démarque comme l'une des premières tentatives d'émulation de l'expérience CD-i. Fulkerson reconnaît que de nombreux joueurs n'ont peut-être aucune connaissance des jeux qui ont inspiré Arzette, mais estime que tout le monde peut apprécier ce jeu de plateforme et d'action peint à la main, avec ses cinématiques charmantes et parfois ringardes. Pour ceux qui connaissent le matériel source, il y a des œufs de Pâques et des références subtiles dispersées dans le jeu, ajoutant une couche supplémentaire de plaisir.

Bien que Fulkerson ne puisse pas faire explicitement référence aux jeux Zelda CD-i originaux pour des raisons juridiques, il embrasse leur inspiration tout en s'efforçant de créer une expérience indépendante et unique avec Arzette. En fait, l'un des artistes originaux des jeux CD-i Zelda, Rob Dunlavey, a contribué à la carte du monde et à l'illustration des niveaux d'Arzette, démontrant le lien entre les deux projets.

Ce qui distingue Arzette, c'est une tentative sérieuse de revitaliser une époque de jeu très décriée. La passion de Fulkerson pour les jeux sous-estimés et sa croyance en leur potentiel inexploité sont évidentes dans ce projet. Avec Arzette, il espère démontrer qu’avec du temps, des ressources et une bonne conception de jeu, même les « mauvais » jeux peuvent être transformés en quelque chose d’agréable et de mémorable.

Sources : Nintendo Life