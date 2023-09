MediaTek présente le processeur Dimensity 7200 Ultra avec des fonctionnalités avancées

MediaTek a récemment dévoilé son dernier processeur, le Dimensity 7200 Ultra, en Chine. Servant de version améliorée de la puce Dimensity 7200 précédemment publiée, ce nouveau chipset offre des performances et des fonctionnalités améliorées. Le Dimensity 7200 Ultra est construit sur le processus de pointe 4 nm de TSMC, promettant une efficacité et une gestion de l'énergie améliorées.

Ce processeur octa-core se compose de deux cœurs ARM Cortex A715, cadencés à 2.8 GHz, et de six cœurs Cortex A510, fonctionnant à 2 GHz. Le chipset est accompagné du GPU Mali-G610 pour des capacités graphiques exceptionnelles. Il prend en charge la RAM LPDDR4x et LPDDR5, garantissant un multitâche fluide et des lancements d'applications rapides.

Le Dimensity 7200 Ultra est conçu pour prendre en charge les caméras avec des résolutions impressionnantes allant jusqu'à 200MP. De plus, il permet l'enregistrement vidéo 4K à 30 ips et permet des écrans Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. MediaTek a intégré son MediaTek APU 650 de cinquième génération pour un traitement efficace de l'IA, tandis que l'Imagiq 765 ISP facilite le traitement des images HDR 14 bits.

En tant que chipset compatible 5G, le Dimensity 7200 Ultra prend en charge la double veille 5G, la VoNR (Voice over New Radio) et l'agrégation de porteuses. Il dispose également du moteur de jeu HyperEngine 5.0, qui offre un rendu variable et un contrôle intelligent pour améliorer les expériences de jeu.

Bien que MediaTek n'ait pas divulgué d'appareils spécifiques qui utiliseront le Dimensity 7200 Ultra, la sous-marque Xiaomi, Redmi, a confirmé que son prochain Redmi Note 13 Pro+ sera alimenté par ce chipset. L'appareil devrait être lancé ce mois-ci et comportera un impressionnant capteur d'appareil photo de 200 MP.

Avec l'introduction du Dimensity 7200 Ultra, MediaTek continue d'être un acteur clé sur le marché des processeurs mobiles, offrant des capacités et des performances avancées aux utilisateurs de smartphones du monde entier.

Sources:

– MediaTek dévoile le processeur Dimensity 7200 Ultra en Chine