MediaTek annonce le premier SoC phare pour smartphone de 3 nm avant Apple

MediaTek a récemment annoncé le développement réussi de son premier système sur puce (SoC) phare pour smartphone utilisant le processus de fabrication de classe 3 nm de TSMC. Cette réalisation fait techniquement de MediaTek le premier à produire un SoC 3 nm, surpassant Apple dans la course. La puce à venir est basée sur la technologie de fabrication N3E de TSMC, marquant l'une des premières utilisations de ce nœud par l'industrie.

Bien que nous nous concentrions principalement sur le matériel PC, trois aspects clés doivent être pris en compte dans l'annonce de MediaTek. Premièrement, MediaTek bat Apple au cap SoC 3 nm, bien que la propre puce 3 nm d'Apple serait déjà en production de masse et devrait être commercialisée avec la série iPhone 15. Le produit phare Dimensity de nouvelle génération de MediaTek utilisant le processus 3 nm devrait arriver en 2024.

TSMC propose deux processus de fabrication de classe 3 nm : N3 (N3B) et N3E. N3B comporte jusqu'à 25 couches EUV et prend en charge la double configuration EUV pour une densité de transistors plus élevée, tandis que le N3E utilise jusqu'à 19 couches EUV et exclut la double configuration EUV. L'annonce de MediaTek souligne l'utilisation du N3E de TSMC, qui offre des améliorations significatives en termes de puissance (-32 %) et de performances (+18 %) par rapport au nœud N5 précédent.

Bien qu'Apple exploite une densité de transistors plus élevée avec le N3B, le choix du N3E par MediaTek offre une fenêtre de processus plus large et des rendements potentiellement meilleurs, optimisant ainsi les coûts. TSMC a l'intention de se lancer dans la fabrication en grand volume (HVM) avec N3E d'ici la fin de 2023. Il convient de noter que la divulgation par MediaTek de son SoC N3E avant d'autres, notamment AMD, Nvidia et Qualcomm, est assez surprenante, car les développeurs de SoC pour smartphones le font rarement. de telles annonces.

En plus de cette étape importante, le partenariat stratégique de MediaTek avec Intel Foundry Services (IFS) a retenu l'attention. La société a conclu un accord avec IFS pour utiliser ses technologies de processus avancées pour les appareils clients à partir de 2025, faisant de MediaTek le seul grand concepteur de puces sans usine à divulguer publiquement cet accord. Bien que MediaTek n'ait fait aucune annonce spécifique concernant les sorties sur bande avec IFS, il est prévu qu'ils utiliseront les nœuds de production Intel 20A et 18A en 2024-2025 et au-delà, plutôt que les technologies Intel de classe 4 nm et 3 nm en 2023-2024.

Sources:

– Technologies de nœuds 3 nm de TSMC

– MediaTek étend sa collaboration avec Intel Foundry Services