L'administrateur de la NASA se rend aux Émirats arabes unis pour renforcer le partenariat dans l'exploration spatiale

Résumé : Le sénateur Bill Nelson, administrateur de la NASA, a visité le Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBRSC) aux Émirats arabes unis pour renforcer le partenariat entre les Émirats arabes unis et les États-Unis dans l'exploration spatiale. Au cours de sa visite, le sénateur Nelson a participé à une séance intitulée « L'espace et au-delà : l'avenir de l'exploration spatiale », où il a partagé ses réflexions sur l'observation de la Terre depuis l'espace. La session a également présenté les idées des astronautes Sultan AlNeyadi et Hazzaa AlMansoori, soulignant la nature unificatrice des missions spatiales et la vue captivante de la Terre depuis la Station spatiale internationale.

Dans le but de favoriser la collaboration et les aspirations mutuelles, la visite du sénateur Bill Nelson aux Émirats arabes unis met en évidence le partenariat solide entre les deux pays dans l'exploration spatiale. La séance, organisée par le MBRSC et le Musée du futur, a permis au sénateur Nelson de partager ses perspectives et ses expériences depuis l'espace.

En réfléchissant à la vue impressionnante de la Terre depuis le vaisseau spatial, le sénateur Nelson a souligné l'importance de reconnaître les responsabilités partagées en tant que citoyens de la Terre. Il a souligné l’impact que l’exploration spatiale peut avoir pour rassembler les gens et favoriser un sentiment d’unité.

Les astronautes Sultan AlNeyadi et Hazzaa AlMansoori ont également partagé leurs idées au cours de la session, soulignant la nature unificatrice des missions spatiales. Ils ont parlé de l'expérience profonde de voir la Terre depuis la Station spatiale internationale et de la perspective qu'elle apporte aux défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée.

Au cours de la visite, Martina Strong, ambassadrice des États-Unis aux Émirats arabes unis, a souligné l'amitié profondément enracinée et le partenariat solide entre les deux pays dans le domaine de l'exploration spatiale. Elle a souligné les efforts de collaboration qui ont conduit à des innovations et à des découvertes transcendant les frontières nationales.

Salem Humaid AlMarri, directeur général du MBRSC, a exprimé son honneur d'accueillir le sénateur Bill Nelson et a souligné l'importance de sa visite pour le renforcement du partenariat d'exploration spatiale entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. La collaboration entre le MBRSC et la NASA a joué un rôle déterminant dans l'avenir de l'exploration spatiale et a ouvert les portes à de nouvelles frontières en matière de recherche et de découverte scientifiques.

Le sénateur Bill Nelson a également eu l'occasion de visiter le siège du MBRSC, où il a été accueilli par Salem Humaid AlMarri. La visite comprenait des visites de la station au sol, des laboratoires MBRSC et de la salle de contrôle de mission, présentant les capacités et la technologie avancées utilisées dans les opérations et l'exploration spatiales.

Dans l'ensemble, la visite du sénateur Bill Nelson aux Émirats arabes unis a permis de renforcer le partenariat solide entre les Émirats arabes unis et les États-Unis dans le domaine de l'exploration spatiale, soulignant l'engagement commun à être pionnier dans l'avenir de l'exploration spatiale et à repousser les limites de la connaissance humaine.

En savoir plus dans l'histoire Web : L'administrateur de la NASA se rend aux Émirats arabes unis pour renforcer le partenariat dans l'exploration spatiale