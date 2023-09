Le maire de Baltimore annonce des subventions du Fonds d'équité numérique

Aujourd'hui, le maire Brandon M. Scott de Baltimore a annoncé que le Digital Equity Fund avait accordé plus de 900,000 22 $ en subventions à XNUMX organisations. Ces subventions soutiendront la création de plans d'inclusion numérique dirigés par les communautés, visant à fournir aux résidents et aux communautés les compétences, la technologie et la capacité nécessaires pour bénéficier de l'économie numérique.

Le Digital Equity Fund a été lancé en avril 2023 par le Bureau du haut débit et de l'équité numérique de la ville de Baltimore Information & Technology. Son objectif est de sensibiliser, d'engager et d'éduquer sur l'équité numérique dans les quartiers de la ville de Baltimore. Le fonds propose trois types de subventions aux organisations basées à Baltimore.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de leurs approches innovantes et évolutives visant à combler le fossé de l'équité numérique au sein des populations vulnérables de la ville de Baltimore. Cela comprend les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes confrontées à l'instabilité du logement et à l'itinérance, les personnes ayant une maîtrise limitée de l'anglais et les résidents de ménages à faible revenu.

Les bénéficiaires comprennent des organisations telles que Asylee Women Enterprise, CASH Campaign of Maryland, Inc., Code in the Schools, Inc., Latino Economic Development Center et TechUp Baltimore. Chaque organisme a reçu une subvention allant de 5,000 75,000 $ à XNUMX XNUMX $, selon la nature du projet proposé.

Le maire Scott a souligné l'importance de l'équité numérique dans la société d'aujourd'hui, déclarant : « L'accès numérique étant de plus en plus ancré dans toutes les facettes de la vie, l'équité numérique est une question de droits civiques. Surmonter des décennies de désinvestissement et de négligence pour réduire la fracture numérique nécessitera un engagement à long terme avec des solutions à long terme.

Le Digital Equity Fund est soutenu par le financement de l'American Rescue Plan Act, et le Baltimore Civic Fund gère la distribution des fonds aux bénéficiaires de subventions. Les sénateurs Ben Cardin et Chris Van Hollen, tous deux du Maryland, ont exprimé leur soutien à l'initiative, soulignant la nécessité d'un accès à Internet dans l'économie du 21e siècle.

Les subventions du Digital Equity Fund visent non seulement à combler la fracture numérique à Baltimore, mais également à améliorer les opportunités économiques et l'inclusion sociale. En offrant aux résidents un accès à des appareils, une assistance technique, une éducation numérique et un accès Internet abordable, la ville de Baltimore espère créer une communauté plus équitable et connectée.

Sources:

– Information et technologie de la ville de Baltimore

– Fonds civique de Baltimore