L'ancien célibataire Matty J devient directeur de l'emballage d'ALDI pour collecter des fonds pour une œuvre caritative

La personnalité de la télévision australienne Matthew Johnson, connue sous le nom de Matty J, a été nommée premier Chief Packing Officer (CPO) d'ALDI. Dans le cadre de ses fonctions, Matty J dirigera le tout premier service d'emballage de sacs d'ALDI, visant à collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Les clients peuvent opter pour le service VIPacking à 2 $ et regarder Matty J et d'autres bénévoles préparer leurs courses tout en se faisant servir un café en magasin. Tous les fonds récoltés grâce à ce service seront reversés à Camp Quality, une organisation caritative australienne contre le cancer des enfants qui organise des activités récréatives et des programmes hospitaliers pour les enfants atteints de cancer.

Matty J a exprimé son enthousiasme à l'égard de son nouveau rôle en déclarant : « Quel honneur d'avoir été choisi comme tout premier directeur de l'emballage d'ALDI Australie. J'ai toujours voulu un titre de chef d'officier. Il a également mentionné qu'il avait perfectionné ses compétences en matière d'emballage pour s'assurer de pouvoir préparer autant de sacs que possible pour cette grande cause.

Matty J préparera personnellement ses sacs au magasin Brookvale d'ALDI à Sydney le 16 septembre. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, les Australiens auront la possibilité d'acheter des achats spéciaux Camp Quality ou de faire un don à l'association caritative. ALDI doublera tous les dons des clients effectués en magasin ou en ligne, jusqu'à une valeur de 100,000 XNUMX $.

Le directeur général d'ALDI en Nouvelle-Galles du Sud, Alex Foster, a souligné les compétences d'emballage de Matty J et a mentionné qu'il sera mis à l'épreuve pour s'assurer qu'il respecte les règles d'or de l'emballage, notamment en plaçant les articles les plus lourds en bas et les articles plus légers sur le dessus, tout en évitant d'écraser le pain. .

ALDI a déjà fait don de plus de 5.3 millions de dollars à Camp Quality depuis son partenariat avec l'association caritative en 2020. Cette contribution a aidé 5,662 XNUMX enfants à participer à des programmes récréatifs organisés par l'association caritative. Deborah Thomas, PDG de Camp Quality, a souligné l'importance des fonds collectés, déclarant qu'ils permettent aux enfants confrontés au traumatisme du cancer d'accéder à des soins spécialisés, à une communauté de soutien, à des opportunités de répit, à des programmes éducatifs et à des expériences mémorables.

Sources:

– ALDI s'associe à Matty J du Bachelor pour collecter des fonds pour la qualité du camp

– Site Web de qualité du camp