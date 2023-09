Matty J assume un nouveau rôle en tant que directeur de l'emballage d'ALDI afin de collecter des fonds pour une œuvre caritative

L'ancienne star de Bachelor, Matthew Johnson, également connu sous le nom de Matty J, a été nommé premier directeur de l'emballage (CPO) d'ALDI Australie et dirigera le tout premier service d'emballage de sacs du supermarché. Les clients qui optent pour le service VIPacking à 2 $ verront leurs courses emballées par Matty J et d'autres emballeurs de sacs pendant qu'ils se détendront et savoureront un café en magasin. Les fonds récoltés grâce à ce service seront reversés à Camp Quality, une organisation caritative australienne contre le cancer des enfants qui propose des activités récréatives et des programmes hospitaliers aux enfants atteints de cancer.

Matty J a exprimé son enthousiasme à l'idée d'avoir été choisi comme CPO d'ALDI, déclarant qu'il a toujours souhaité un titre de directeur général. Il a perfectionné ses compétences en matière d'emballage et a hâte de préparer autant de sacs que possible pour cette grande cause. Le 16 septembre, Matty J préparera personnellement ses sacs au magasin Brookvale d'ALDI à Sydney.

En plus du service d'emballage de sacs, ALDI vendra des produits Camp Quality, notamment des T-shirts, des chapeaux, des lunettes de soleil, des bouteilles d'eau et du papier d'emballage. ALDI doublera également tous les dons des clients effectués à la caisse ou en ligne, jusqu'à une valeur de 100,000 XNUMX $.

ALDI est un partenaire de longue date de Camp Quality, faisant un don de plus de 5.3 millions de dollars depuis 2020. Ces fonds ont aidé plus de 5,662 XNUMX enfants à participer à des programmes récréatifs. Le directeur général d'ALDI en Nouvelle-Galles du Sud, Alex Foster, a mentionné que les compétences d'emballage de Matty J seront mises à l'épreuve, car les clients d'ALDI sont eux-mêmes des experts en emballage de sacs. ALDI veut s'assurer que Matty J respecte les règles d'or en matière d'emballage, comme placer les objets lourds en bas et les objets plus légers en haut.

La PDG de Camp Quality, Deborah Thomas, a exprimé sa gratitude pour le partenariat avec ALDI, déclarant que les fonds collectés aident les enfants confrontés au traumatisme du cancer en fournissant des soins spécialisés, une communauté de soutien, des opportunités de répit et des programmes éducatifs.

Sources:

– NCA NewsWire (non fourni)

–ALDI