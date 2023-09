L'importance d'un modèle conceptuel dans la personnalisation du marketing numérique

La vision stratégique et la personnalisation sont des éléments clés d’un marketing numérique réussi. Cependant, de nombreuses organisations ont du mal à mettre en œuvre des initiatives de personnalisation efficaces parce qu’elles ne disposent pas des moyens d’en conceptualiser l’essence. Sans cadre stratégique, la personnalisation reste confinée aux applications tactiques, ce qui entrave l'évolutivité.

Le paradigme des 4 D de McKinsey – Données, Décision, Conception et Distribution – offre une approche structurée de la personnalisation à grande échelle. Cependant, il y a un manque de conseils pratiques sur l’exécution de l’aspect « Décision ». Cela peut conduire à des expériences client fragmentées et à une prise de décision inefficace.

Au cœur de chaque modèle conceptuel de personnalisation se trouvent trois éléments essentiels : les étapes, les offres et les conditions. Les étapes représentent les phases du parcours client et fournissent le canevas d’expériences personnalisées. Les offres sont les points de contact personnalisés à chaque étape, transformant les interactions génériques en dialogues personnels. Les conditions sont les principes directeurs qui régissent quelles offres sont présentées à quels clients, en tenant compte de facteurs tels que les attributs, les comportements et le contexte du client.

Visualiser le modèle de personnalisation est crucial pour son succès. Tout comme une maison a besoin d'un plan, une stratégie de personnalisation nécessite un plan pour discuter de la stratégie, convenir des offres et des conditions et définir les exigences de mise en œuvre. Les déclarations positives sont utilisées pour définir les conditions, évitant ainsi la confusion ou la duplication. Plusieurs modèles peuvent être créés pour différents contextes et canaux, permettant des stratégies de personnalisation plus efficaces.

Dans l’ensemble, un modèle conceptuel robuste constitue la base d’une prise de décision efficace en matière de personnalisation. En visualisant le modèle et en s'alignant sur les offres et les conditions, les organisations peuvent créer des stratégies de personnalisation très ciblées et percutantes dans leurs efforts de marketing numérique.

Sources:

– Source : L’essentiel

– Références : McKinsey, « Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces » de Stephen Covey