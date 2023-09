Xbox et Mastercard annoncent Xbox Mastercard avec des récompenses pour les joueurs

Dans le cadre d'une collaboration entre Xbox, Barclays et Mastercard, la Xbox Mastercard a été dévoilée comme la toute première carte de crédit co-marquée Xbox aux États-Unis. La carte, sans frais annuels, offre une gamme d'avantages conçus pour répondre aux besoins et aux préférences de la communauté des joueurs.

L'une des principales caractéristiques de la Xbox Mastercard est la possibilité pour les titulaires de carte de gagner des récompenses sur les achats éligibles. Les joueurs peuvent gagner 5X les points de carte sur les produits éligibles dans le Microsoft Store, 3X les points de carte sur certaines plateformes de streaming et services de livraison de restaurants, et 1X les points de carte sur d'autres achats quotidiens. De plus, les nouveaux membres Game Pass recevront trois mois de Xbox Game Pass Ultimate après avoir effectué leur premier achat.

Les titulaires de la carte peuvent choisir parmi cinq modèles de cartes différents inspirés de la Xbox, et ils ont même la possibilité de personnaliser la carte avec leur gamertag Xbox. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de fusionner leurs expériences de jeu virtuel avec les transactions quotidiennes, créant ainsi une connexion transparente entre leur passion de jeu et leurs activités quotidiennes.

En plus des récompenses et des options de personnalisation, la Xbox Mastercard offre d'autres avantages tels que l'accès en ligne gratuit au score de crédit FICO® des titulaires de carte, l'accès à des expériences exclusives sur com pour les titulaires de carte Mastercard, ainsi que la sécurité et la protection offertes par le réseau Mastercard, notamment ID Theft Protection™, Zero Liability Protection et Global Services pour l’assistance d’urgence.

Barclays US Consumer Bank, un important émetteur de cartes de crédit aux États-Unis, s'est associé à Xbox et Mastercard pour développer ce produit unique. La sortie de la Xbox Mastercard représente une étape passionnante dans le partenariat en cours entre Mastercard et Microsoft. La collaboration entre les deux sociétés vise à améliorer l’expérience de jeu globale et à fournir aux joueurs des produits innovants et axés sur le numérique.

La Xbox Mastercard sera initialement disponible pour les Xbox Insiders qualifiés dans les 50 États à partir du 21 septembre. La carte sera progressivement déployée auprès du grand public aux États-Unis en 2024. Les Xbox Insiders éligibles peuvent demander la Xbox Mastercard via Xbox Insider. Hub sur leur console Xbox ou un PC Windows après avoir rejoint Xbox Mastercard Preview.

Avec le lancement de la Xbox Mastercard, les joueurs Xbox ont désormais la possibilité de gagner des récompenses et de vivre des expériences uniques tout en s'adonnant à leur passe-temps favori. À mesure que l’industrie du jeu continue d’évoluer, des partenariats comme celui-ci apportent une valeur ajoutée aux joueurs et améliorent leur parcours de jeu global.

Définitions:

– Xbox Insiders : une communauté d'utilisateurs Xbox qui participent aux tests et fournissent des commentaires sur les fonctionnalités et produits à venir.

– Xbox Game Pass Ultimate : Un service d'abonnement qui offre l'accès à une vaste bibliothèque de jeux Xbox, y compris l'abonnement Xbox Live Gold et l'accès au Xbox Game Pass pour PC.

– Gamertag : nom d'utilisateur ou alias unique utilisé par les utilisateurs Xbox pour s'identifier dans les jeux multijoueurs en ligne et divers services Xbox.

– FICO® Credit Score : Un pointage de crédit fourni par FICO, une société d'analyse de données, qui évalue la solvabilité et la santé financière d'un individu.