Martini Town : un arrière-plan Hollywood North à Langley

Située à South Langley, Martini Town est une plaque tournante florissante pour les productions d'Hollywood Nord. Cette propriété, propriété de Martini Film Studios, a été transformée en Chicago urbaine, en petite ville de Main Street USA et en divers autres décors pour des émissions et des films populaires. Le backlot se compose d’une rue de la ville avec des devantures de magasins, d’une salle de cinéma et même d’un restaurant indépendant.

L'idée de créer Martini Town en tant que backlot de production s'est concrétisée en 2021 lorsque Gemma Martini, fondatrice et PDG de Martini Film Studios, a réalisé la nécessité de certains sites de production à Hollywood Nord. Elle a embauché un décorateur pour créer des dessins et les a soumis pour approbation. Cependant, c’est un appel de Netflix qui a accéléré le processus. Netflix a exprimé son besoin d'un décor new-yorkais et en six semaines, ils ont embauché un producteur, amené leur émission à Martini Town et construit un impressionnant décor new-yorkais.

Martini Town est depuis devenu un lieu incontournable pour les productions. Il a servi de toile de fond à plus de 30 projets, dont « Schmigadoon ! » d'Apple TV. et "Kung Fu" de la CW. Le succès de Martini Town est évident dans la diversité des productions qui ont utilisé le backlot.

Bien que le sort de la série « Grendel », qui a contribué à la création de Martini Town, reste incertain puisque Netflix a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette série, l'impact qu'elle a eu sur le sort de Langley est indéniable. Martini Town est devenue une ressource précieuse pour l'industrie cinématographique d'Hollywood Nord, fournissant des lieux et des décors essentiels pour un large éventail de productions.

Grâce à son backlot polyvalent et à son emplacement stratégique à Langley, Martini Town continue d'attirer de grandes sociétés de production comme Netflix et Hallmark. Il s'est avéré être un ajout précieux à l'industrie cinématographique de Vancouver, offrant une gamme de décors pour donner vie à des histoires sur grand et petit écran.

