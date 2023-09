Tenfold Creative lance la campagne « Made of Colour » pour les systèmes d'eau de pluie Stratus Design Series de Marley Nouvelle-Zélande

By

Tenfold Creative a récemment lancé une nouvelle campagne pour les systèmes d'eau de pluie Stratus Design Series de Marley New Zealand. La campagne, intitulée « Made of Colour », utilise une animation fluide pour mettre en valeur un avantage clé du produit. Contrairement à de nombreux produits concurrents dotés d'un revêtement peint, la gamme Stratus se distingue par sa couleur intégrée au niveau moléculaire, ce qui donne une finition vibrante et durable.

Les systèmes d'eau de pluie Stratus Design Series sont disponibles dans une variété de couleurs de toiture populaires, notamment Black, Grey Friars, Ironsand et FlaxBlack, ainsi que dans des finitions métalliques élégantes comme le cuivre et le titane. Ce large éventail d’options fait de Stratus un choix incontournable pour les concepteurs et les propriétaires cherchant à améliorer l’attrait visuel de leurs propriétés.

Pour découvrir la campagne innovante « Made of Colour », les téléspectateurs peuvent visiter le lien fourni.

La campagne a été développée par Tenfold Creative, avec la participation de personnes clés, notamment Scott Townsend, directeur général du marketing chez Marley New Zealand, et Nigel Montgomery, chef de produit senior. L'équipe créative de Tenfold Creative, dirigée par le partenaire créatif Jon Raymen, la directrice des comptes de groupe Hayley Wallace et le directeur général Brendon Gleeson, ont travaillé en collaboration pour donner vie à la campagne.

L'animation de mouvement fluide présentée dans la campagne a été créée par InlandStudio, sous la direction de Gonzalo Nogues.

Dans l'ensemble, la campagne « Made of Colour » met en valeur les caractéristiques uniques des systèmes d'eau de pluie Stratus Design Series de Marley New Zealand et met en valeur leur capacité à ajouter une touche d'élégance et de durabilité à n'importe quelle propriété.

