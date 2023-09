Les investisseurs se préparent à une fin de semaine volatile sur fond d’inquiétudes chinoises et de force du dollar

Les investisseurs attendent avec impatience la fin de la semaine alors que les inquiétudes concernant les restrictions chinoises sur les iPhone et le renforcement du dollar continuent de jeter une ombre sur les marchés mondiaux. Les informations selon lesquelles la Chine limiterait l'utilisation des iPhones par les employés de l'État ont entraîné une baisse significative de la capitalisation boursière d'Apple, avec environ 200 milliards de dollars anéantis en seulement deux jours. Cela a également affecté le secteur technologique américain dans son ensemble et entraîné une baisse des parts des principaux fournisseurs d’Apple en Asie. Comme les revenus d'Apple dépendent fortement de la Chine, où des milliers de travailleurs sont employés par l'entreprise et ses fournisseurs, l'impact de ces restrictions est important.

Dans le même temps, la société chinoise Huawei Technologies a lancé la prévente de son nouveau smartphone, le Mate 60 Pro+, ce qui renforce la capacité de l'entreprise technologique chinoise à surmonter les sanctions américaines. Cela ajoute encore à la concurrence et aux défis auxquels Apple est confronté sur le marché mondial.

La hausse des rendements américains et les attentes de taux d’intérêt durablement élevés ont contribué à la récente vigueur du dollar. Le dollar est en passe d'enregistrer une huitième semaine consécutive de gains contre un panier de devises. Les stratèges du Forex suggèrent que surmonter la force du dollar sera un défi pour la plupart des principales devises d'ici la fin de l'année. Cela a exercé une pression sur d’autres monnaies, telles que le yuan national et le yen, le yuan atteignant son plus bas niveau depuis 16 ans et le yen oscillant près de la ligne psychologiquement importante de 145 pour un dollar.

Alors que l’Europe se réveille, les investisseurs se préparent à une fin de semaine potentiellement volatile. L'indice paneuropéen STOXX 600 a connu une séquence de sept jours de baisse, la pire depuis février 2018. L'attention du marché se déplacera également vers le supermarché français criblé de dettes Casino après son exclusion de l'indice boursier SBF-120 des grandes entreprises de Paris. .

Dans l’ensemble, la combinaison des inquiétudes chinoises et de la force du dollar a créé de l’incertitude et de la volatilité sur les marchés mondiaux. Les investisseurs surveillent de près ces évolutions et leur impact potentiel sur divers secteurs et devises, ce qui rend la fin de semaine difficile.

Définitions:

– Capitalisation boursière : valeur totale en dollars des actions en circulation d'une entreprise.

– Forex : Le marché des changes sur lequel les devises sont négociées.

– Préventes : Action de vendre un produit avant sa sortie officielle au public.

– Secteur technologique : partie du marché boursier qui comprend des sociétés axées sur les produits et services liés à la technologie.

Source : Reuters (Ankur Banerjee)