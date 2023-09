Sensor Tower fait face à des licenciements et à une restructuration en tant que société d'intelligence de marché

By

Sensor Tower, une importante société d'information commerciale spécialisée dans l'économie des applications, a récemment subi une réduction significative de ses effectifs, avec le licenciement d'environ 40 employés. Les départs notables incluent les cadres supérieurs, tels que le directeur marketing, le directeur financier et le directeur des produits. Les licenciements ont touché diverses équipes, notamment la finance et le marketing.

Bien que Sensor Tower ait confirmé les licenciements, la société n'a pas fourni de détails spécifiques, promettant de publier une déclaration plus complète dans les prochains jours. Selon Melissa Sheer, journaliste de Sensor Tower, les changements font partie d'une réorganisation nécessaire pour positionner l'entreprise pour une croissance et une rentabilité continues sous la nouvelle direction.

Sensor Tower, connue pour fournir des données et des informations tierces aux développeurs d'applications, aux marques, aux spécialistes du marketing et aux éditeurs, a connu une croissance substantielle ces dernières années. En 2020, l'entreprise a reçu un investissement de 45 millions de dollars de Riverwood Capital, ce qui lui a permis d'élargir ses services et sa clientèle. L'acquisition de la société d'information commerciale Pathmatics en 2021 a encore renforcé la position de Sensor Tower sur le marché.

Le site Web de Sensor Tower met en avant ses partenariats avec de grandes marques et entreprises, témoignant ainsi de sa reconnaissance et de sa pertinence dans l'industrie. Ses données sont régulièrement citées par des publications réputées telles que le Wall Street Journal, Fortune et Bloomberg.

Malheureusement, l’année 2023 a été marquée par de nombreux licenciements dans l’industrie technologique, affectant à la fois les grandes entreprises et les petites startups. Des entreprises comme Google, Amazon, Microsoft et Yahoo ont eu recours à des réductions d’effectifs, reflétant les défis auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises dans le paysage économique actuel.

Source : TechCrunch