Charles Martinet devient ambassadeur de Mario : un nouveau rôle expliqué

Le doubleur bien-aimé de Nintendo, Charles Martinet, connu pour interpréter Mario depuis plus de 25 ans, assume un nouveau rôle en tant qu'« ambassadeur de Mario ». Dans une vidéo publiée par Nintendo, Martinet et Shigeru Miyamoto discutent de cette transition passionnante et de l'histoire de Martinet avec le personnage.

En tant qu'ambassadeur de Mario, le rôle de Martinet consistera à voyager à travers le monde pour partager la joie de la famille Mario et se connecter avec les fans. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de rencontrer des fans lors d'événements et d'interagir avec ceux qui l'ont soutenu au fil des années.

Miyamoto, le créateur de Mario, a félicité Martinet pour son dévouement à répandre la joie et à faire sourire les gens. Miyamoto a souligné que le nouveau rôle de Martinet lui permettra de continuer à voyager, à interpréter les voix bien-aimées de Mario lors d'événements, à signer des autographes et à interagir avec les fans.

Les spéculations sur le rôle de Martinet se sont multipliées en juin après l'annonce de nouveaux jeux sur le thème de Mario, tels que Super Mario Bros Wonder et WarioWare : Move It. Certains fans ont remarqué que les voix dans les bandes-annonces ne ressemblaient pas à celles de Martinet, provoquant des discussions sur les réseaux sociaux. Cependant, Nintendo a confirmé en août que Martinet se retirerait de la voix de Mario, exprimant sa gratitude et honorant sa contribution à la franchise.

Les fans de Mario peuvent s'attendre à des sorties à venir comme Super Mario Bros Wonder, dont la sortie est prévue en octobre, dans laquelle de nouvelles voix pour certains personnages de Mario seront introduites. Reste à savoir comment ces nouvelles voix seront accueillies par la communauté des joueurs.

Avec son nouveau rôle d'ambassadeur Mario, Charles Martinet continuera d'être une présence appréciée dans la communauté des joueurs, répandant la joie et se connectant avec les fans du monde entier.

Sources:

– Shigeru Miyamoto : [source]

–Nintendo : [source]

– Super Mario Bros Wonder : [source]