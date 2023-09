Nintendo met fin aux nouvelles mises à jour de contenu pour Mario Kart Tour

Nintendo a récemment annoncé qu'elle ne publierait plus de nouveau contenu pour son populaire jeu de course mobile, Mario Kart Tour, après le 4 octobre. Dans un message dans le jeu partagé sur les réseaux sociaux par un dataminer appelé OatmealDome, Nintendo a exprimé sa gratitude envers la communauté pour avoir joué et a révélé que les futures tournées du jeu consisteraient en du contenu déjà publié. Cela signifie qu'aucun nouveau parcours, pilote, kart ou planeur ne sera ajouté à l'avenir et que le contenu existant sera recyclé indéfiniment.

Malgré le manque de nouvelles mises à jour, Eurogamer rapporte que le jeu restera jouable dans un avenir prévisible. Mario Kart Tour, lancé en septembre 2019, a été un énorme succès pour Nintendo, générant environ 293 millions de dollars de revenus dans le monde en septembre 2022. Cependant, le jeu a fait face à son lot de controverses, avec des critiques dirigées contre son « Spotlight ». Mécanicien gacha Pipes, qui fonctionnait comme des coffres à butin avec des chances non divulguées. Ces tuyaux ont été retirés en septembre 2022, mais Nintendo fait actuellement face à un recours collectif de la part d'un parent dont l'enfant aurait dépensé 170 $ pour des tuyaux Spotlight à son insu.

Même si aucune nouvelle mise à jour n'est prévue pour Mario Kart Tour, Nintendo continue de travailler sur d'autres jeux mobiles tels que Animal Crossing : Pocket Camp, Fire Emblem Heroes et Super Mario Run. De plus, la société étend ses activités commerciales à des domaines tels que l'organisation d'événements, parallèlement à son récent succès avec The Super Mario Bros. Movie.

