Quand une voiture cassée devient une solution rapide : histoires spéciales de mécaniciens

Dans une tournure surprenante des événements, un vendeur de BMW i3 basé à Sacramento s'est retrouvé dans le pire cauchemar d'un vendeur lorsqu'un acheteur a réparé sa voiture cassée en quelques minutes, ajoutant ainsi une valeur de 3,000 XNUMX $. Cette histoire a rapidement gagné en popularité, attirant même l'attention d'Adam Savage de Mythbusters. Le même scénario est arrivé à l’auteur de cet article, qui était du côté de la réparation de l’équation.

L'auteur partage son expérience de conduite de quatre heures depuis Détroit pour récupérer une Jeep gratuite offerte par un étudiant de l'Ohio State University. Le problème avec la Jeep s'est avéré être un simple problème avec les boulons de la plaque flexible, que l'auteur a résolu en un rien de temps. Au lieu de partir avec la Jeep, l'auteur a décidé de ne pas contrarier le vendeur et lui a laissé le soin de la réparer. L’auteur souligne que leur intention n’était pas de profiter de la situation mais de faire ce qui est moralement juste.

L'article continue en discutant d'une annonce pour une BMW i3 cassée. Le vendeur décrit le problème avec l'électronique du moteur électrique de la voiture et comment il peut avoir été causé par un problème ou une défaillance du capteur. Malgré le problème, le vendeur souligne que le reste de la voiture, y compris la batterie, est en excellent état. Cette annonce présente une opportunité pour une personne encline à la mécanique ou ayant besoin de pièces pour réparer un i3 détruit.

Les histoires du vendeur de BMW i3 et de l'auteur de cet article mettent en évidence la valeur potentielle qui peut être ajoutée à une voiture en panne avec un peu de connaissances et d'efforts. Cela soulève également la question de savoir quelle est la bonne chose à faire lorsque de telles opportunités se présentent. Alors que certains peuvent donner la priorité au gain personnel, d’autres privilégient les considérations morales. En fin de compte, la décision appartient à l’individu et à sa situation.

Sources:

- Jalopnik article : "Voici ce qui s'est passé lorsque j'ai parcouru 500 miles pour récupérer une voiture gratuite"

Définitions:

– Spécial Mécanicien : Terme utilisé pour décrire un véhicule offert à bas prix en raison de ses problèmes mécaniques, dans l'espoir que l'acheteur pourra le réparer et lui redonner de la valeur.

– Boulons de plaque flexible : boulons qui fixent la plaque flexible, un composant qui relie le moteur au convertisseur de couple dans un système de transmission automatique.

– Electronique du moteur électrique (EME) : Désigne l’onduleur qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur électrique d’un véhicule électrique. Couvert par une garantie pour une période de temps spécifique.

– La Jeep : Faisant référence au véhicule spécifique mentionné dans l’article, une Jeep que l’auteur a réparée avant de la laisser réparer par le vendeur d’origine.