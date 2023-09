Le MagLight : un accessoire de smartphone révolutionnaire pour les amateurs de photographie

Moonside a dévoilé son dernier produit innovant, le MagLight, une banque d'alimentation MagSafe dotée d'une bande lumineuse RVB intégrée. Conçu pour améliorer à la fois les capacités de chargement et de photographie des smartphones, cet accessoire répond au besoin d'un éclairage supérieur pour la photographie sur smartphone.

Le MagLight est équipé d'une batterie de 4000 mAh qui alimente non seulement les lumières LED mais charge également le smartphone. Les bandes LED dynamiques peuvent être utilisées avec les caméras avant et principale, offrant ainsi des photos considérablement améliorées dans des conditions de faible luminosité. Les utilisateurs d'Android peuvent également utiliser le MagLight à l'aide d'autocollants magnétiques qui rendent leurs appareils compatibles MagSafe.

Avec ses 67 LED, le MagLight offre des options d'éclairage polyvalentes. Les utilisateurs peuvent contrôler chaque LED individuellement, en ajustant la luminosité, la température de couleur et en choisissant parmi 16 millions de couleurs. Les lumières peuvent être utilisées pour des réglages de blanc chaud et froid pour des selfies d'apparence naturelle, des couleurs vibrantes pour la photographie artistique ou même pour du light painting à longue exposition. De plus, les lumières peuvent être synchronisées avec la musique pour une expérience semblable à un concert. Le MagLight fonctionne également comme une lampe de poche ou une lumière ambiante et peut s'intégrer aux maisons intelligentes.

Outre ses capacités d'éclairage, le MagLight sert de banque d'alimentation fiable. Mesurant seulement 14 mm d’épaisseur, l’appareil se fixe via de puissants aimants en néodyme N52 aux iPhones MagSafe ou à d’autres téléphones dotés d’anneaux magnétiques compatibles. Il charge l'appareil sans fil avec une puissance de sortie solide de 15 W et fournit une charge complète du smartphone grâce à sa batterie Li-ion de 4000 XNUMX mAh.

Moonside propose des accessoires supplémentaires pour le MagLight, comme le MagFlip, un support pliable qui peut être utilisé comme béquille ou comme support pour la lumière seule. Le MagPod, un adaptateur élégant en aluminium, est livré avec un trépied réglable pour une photographie et une vidéographie stables. Le MagLight est actuellement disponible à un prix réduit, à partir de 610 HK$ (78 USD) ou dans le cadre d'un ensemble créatif pour 810 HK$ (103 USD) comprenant le MagPod et le MagFlip. Le produit devrait être expédié dans le monde entier à partir d’octobre, accompagné d’une garantie d’un an.

Sources: Côté lune