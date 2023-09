Les scientifiques utilisent l'apprentissage automatique pour prédire les nouveaux matériaux magnétiques sans éléments critiques

By

Les scientifiques du laboratoire national Ames ont développé un modèle d'apprentissage automatique pour prédire les nouveaux matériaux magnétiques sans utiliser d'éléments rares. Cette approche innovante se concentre sur la température de Curie d'un matériau, offrant ainsi une voie plus durable pour de futures applications technologiques.

Les aimants hautes performances, essentiels pour des technologies telles que l'énergie éolienne, le stockage de données, les véhicules électriques et la réfrigération magnétique, contiennent traditionnellement des éléments critiques comme le cobalt et des matériaux de terres rares. Cependant, ces matériaux sont très demandés et leur disponibilité est limitée. Pour résoudre ce problème, les chercheurs du laboratoire national Ames ont cherché à concevoir de nouveaux matériaux magnétiques contenant moins de matériaux critiques.

L’apprentissage automatique, un sous-ensemble de l’intelligence artificielle, a joué un rôle crucial dans cette recherche. L’équipe a utilisé des données expérimentales et une modélisation théorique pour entraîner son algorithme d’apprentissage automatique. La température de Curie, qui est la température maximale à laquelle un matériau maintient son magnétisme, a servi de paramètre essentiel pour prédire de nouveaux matériaux magnétiques.

Le développement du modèle d’apprentissage automatique était un effort visant à utiliser la science fondamentale dans ce domaine. En entraînant le modèle avec des matériaux magnétiques connus, les chercheurs ont établi une relation entre les caractéristiques de la structure électronique et atomique et la température de Curie. Cela a permis au modèle de prédire les matériaux candidats potentiels.

Pour valider le modèle, l’équipe s’est concentrée sur des composés à base de cérium, de zirconium et de fer. Les chercheurs ont réussi à synthétiser et caractériser ces matériaux, et le modèle d’apprentissage automatique a prédit avec précision leur température de Curie. Ce résultat positif représente une étape importante vers la création d’une méthode à haut débit pour concevoir de nouveaux aimants permanents.

L'utilisation de l'apprentissage automatique dans la découverte de nouveaux matériaux magnétiques offre une alternative durable et efficace à l'approche expérimentale traditionnelle. En économisant du temps et des ressources, cette approche ouvre la voie au développement d’aimants hautes performances utilisant de nombreux composants nationaux. Les chercheurs du Ames National Laboratory se sont engagés à écrire un apprentissage automatique basé sur la physique pour un avenir durable.

