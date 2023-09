Sheldon Menery, créateur de Magic: The Gathering's Commander Format, est décédé

Sheldon Menery, le créateur de Commander, le style de jeu le plus populaire du jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering, est décédé après sept ans de lutte contre le cancer. L'épouse de Menery, Gretchyn Melde, a annoncé son décès paisible sur Facebook, suivi d'une vague de condoléances de la part de la communauté des jeux de table.

Commander est un format multijoueur de Magic qui permet à trois joueurs ou plus de participer avec des jeux uniques de 100 cartes et un personnage leader unique. Conçu à l'origine comme un jeu à deux joueurs, Commander offre un style de jeu plus décontracté et encourage l'expression créative. Menery lui-même possédait un jeu de signature intitulé « You Did This To Yourself », qui utilisait les cartes de ses adversaires comme armes contre eux.

Le format Commander est issu du format Elder Dragon Highlander (EDH), que Menery a rencontré pendant son service militaire. En tant que juge de haut rang du Magic Pro Tour, Menery a joué un rôle central dans le raffinement et l'expansion de la variante EDH, pour finalement établir l'organe directeur du format, connu sous le nom de Commander Rules Committee. Cette organisation bénévole, en partenariat avec Wizards of the Coast, l'éditeur de Magic: The Gathering, fournit des conseils sur les ajustements de règles, les cartes interdites et les nouvelles cartes pour le format Commander.

Menery considérait Commander comme une rupture avec Magic compétitif et soulignait sa capacité à être partagé et apprécié avec des amis. Ses contributions à Magic s'étendent au-delà du format Commander. Il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du programme des juges et a été juge de compétition Magic de niveau 5. Menery était également un écrivain et créateur de contenu prolifique, partageant son expertise à travers des articles, des vidéos et des podcasts.

Wizards of the Coast a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de Sheldon Menery et a reconnu ses contributions significatives à la communauté Magic. Ils ont félicité Menery en tant que pionnier, influenceur et membre vénéré de la communauté Magic: The Gathering. Il laisse derrière lui un héritage durable grâce à son travail sur le format Commander et à son dévouement à faire du jeu une expérience accueillante et agréable pour les joueurs de tous horizons.

L'impact de Sheldon Menery sur la communauté Magic ne peut être surestimé. On se souviendra de lui pour sa gentillesse, sa générosité et sa passion pour le jeu. Sa perte est profondément ressentie par ceux qui l'ont connu, et son héritage perdurera à travers d'innombrables joueurs.

Sources : Facebook, Polygone