Un détaillant de luxe danois améliore la gestion des commandes pour une expérience d'achat fluide

By

Tecsys Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, a collaboré avec Magasin du Nord, une chaîne de grands magasins danoise renommée, pour élever ses capacités de gestion des commandes. En utilisant le logiciel de gestion des commandes composables de Tecsys, Omni™ OMS, Magasin du Nord est en mesure d'offrir à ses clients une expérience d'achat unifiée qui intègre de manière transparente les canaux en magasin et en ligne.

Magasin du Nord, avec plus de 150 ans d'expérience sur le marché scandinave, reconnaît la nécessité de s'adapter à l'évolution du paysage de consommation. Grâce aux capacités modulaires d'Omni™ OMS de Tecsys, le détaillant peut répondre aux demandes changeantes de ses clients et renforcer ses opérations back-end pour une exécution efficace des commandes.

En exploitant la flexibilité de la plateforme Tecsys, Magasin du Nord peut adapter ses canaux de vente aux préférences de sa clientèle. Cela inclut l'offre d'options telles que le retrait des casiers, le clic et la collecte et les services d'expédition à domicile. Les algorithmes intelligents d'Omni™ OMS permettent également un acheminement optimal des commandes basé sur les catégories de produits et les données d'inventaire, garantissant une exécution efficace tout en respectant les préférences des clients.

La collaboration entre Tecsys et Magasin du Nord reflète l'engagement du détaillant à offrir des expériences de magasinage personnalisées. La mise en œuvre d'Omni™ OMS permet à Magasin du Nord de fournir des mises à jour d'inventaire en temps réel et une disponibilité précise des stocks sur toutes les plateformes de vente. Ce niveau de transparence améliore la satisfaction des clients et constitue une référence en matière d'excellence omnicanal.

Adam Krajewski, vice-président des services professionnels chez Tecsys, souligne la modernisation réussie de l'informatique logistique au Magasin du Nord. Il souligne l'avantage concurrentiel que le détaillant gagne grâce aux capacités de gestion des commandes de référence fournies par Omni™ OMS. Fort de ce succès, le partenariat entre Tecsys et Magasin du Nord vise à continuer d'établir de nouvelles normes pour l'industrie du commerce de détail.

La collaboration de Magasin du Nord avec Tecsys représente une vision stratégique exécutée avec une précision technique. En tant qu'entreprise à l'avant-garde de l'offre d'expériences clients extraordinaires depuis plus d'un siècle, Magasin du Nord s'engage à rehausser davantage son héritage d'excellence avec le soutien de Tecsys.

Pour plus d'informations sur les solutions de chaîne d'approvisionnement de Tecsys, visitez leur site Web à www.tecsys.com.

La source:

– Tecsys inc.