macOS Sonoma : à quoi s'attendre de la dernière version de macOS

Apple a annoncé la date de sortie de macOS Sonoma, également connu sous le nom de macOS 14, qui sera disponible au public le 26 septembre. Cette dernière version de macOS apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur et la rendent plus similaire à iOS.

L'une des principales mises à jour de macOS Sonoma est l'ajout de widgets de bureau, qui permettront aux utilisateurs Mac de personnaliser leur bureau avec des widgets utiles et interactifs. Cette fonctionnalité est très populaire sur les appareils iOS et les utilisateurs Mac peuvent désormais profiter de la même commodité et des mêmes fonctionnalités.

La visioconférence est devenue un élément essentiel de nos vies et macOS Sonoma vise à améliorer cette expérience avec de nouvelles fonctionnalités. Le système d'exploitation introduira des outils de partage d'écran et une superposition de présentateur, qui permettront aux intervenants de se déplacer devant un écran partagé pendant les appels vidéo.

Safari, le navigateur par défaut de macOS, recevra également des mises à jour importantes dans Sonoma. L'un des ajouts notables concerne les profils de navigateur, qui permettent aux utilisateurs de créer différents ensembles de signets et de personnaliser leur expérience de navigation en fonction de leurs préférences. De plus, la fonctionnalité de recherche de Safari sera plus réactive, offrant aux utilisateurs des résultats plus rapides et plus précis.

Pour installer macOS Sonoma, vous aurez besoin d'un appareil compatible. Les premiers modèles prenant en charge ce système d'exploitation incluent le MacBook ou Mac Mini 2018, l'iMac 2019, l'iMac Pro 2017, le Mac Pro 2019 ou le Mac Studio 2022. Il est important de vous assurer que votre appareil répond à la configuration minimale requise pour profiter des fonctionnalités mises à jour et des améliorations proposées par Sonoma.

En conclusion, macOS Sonoma promet d'apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes aux utilisateurs Mac. Avec des widgets de bureau, des capacités de vidéoconférence améliorées et un navigateur Safari plus réactif, cette dernière version de macOS offrira une meilleure expérience utilisateur et une intégration plus étroite avec les appareils iOS.

Définitions:

– macOS : série de systèmes d'exploitation développés par Apple Inc. pour leurs ordinateurs Macintosh.

– Sonoma : Le nom de code de la dernière version de macOS, également connue sous le nom de macOS 14.

– iOS : le système d'exploitation mobile développé par Apple Inc. pour ses appareils iPhone, iPad et iPod Touch.

Sources:

– Monica Chin, « macOS Sonoma arrive le 26 septembre », The Verge.