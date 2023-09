Adieu affectueux à Lou Rabito, rédacteur sportif adjoint estimé et innovateur numérique chez The Inquirer

Lou Rabito, membre chéri de la famille The Inquirer, est malheureusement décédé le 7 septembre à l'âge de 61 ans d'un cancer métastatique de l'appendice. Au cours de ses 33 années chez The Inquirer, Rabito a occupé divers postes, notamment celui d'assistant rédacteur sportif, journaliste, rédacteur en chef des informations de banlieue et producteur numérique. Il a apporté d’importantes contributions à la publication, jouant un rôle central dans sa transformation d’un journal imprimé uniquement en une plateforme numérique à succès.

L'une des réalisations majeures de Rabito a été la création de la section sportive des lycées Rally en 2009. Il a supervisé une équipe d'écrivains, de journalistes indépendants, de photographes et de vidéastes, couvrant plus de 100 lycées du sud-est de la Pennsylvanie et du sud de Jersey. Connu pour ses compétences d'édition méticuleuses et sa capacité à gérer les délais nocturnes avec calme, Rabito était très respecté par ses collègues. Sa nature décontractée et son attitude solidaire ont inspiré de nombreuses personnes, rendant leur séjour à The Inquirer mémorable.

Le dévouement de Rabito à son métier était évident dans son engagement à améliorer le travail de ceux qui l'entouraient. Il a fourni des conseils et un mentorat, encourageant toujours ses écrivains à viser l'excellence. L'ancien collègue Matt Breen attribue à Rabito le mérite d'être à la fois un éditeur et un enseignant, le poussant à s'améliorer constamment. L'amour de Rabito pour le journalisme s'étendait au-delà de son travail chez The Inquirer. Il avait auparavant travaillé au Orange County Register, à Pasadena Star-News et à United Press International, laissant un impact durable sur l'industrie.

En dehors de son travail, Rabito chérissait sa famille, affichant fièrement des photos de ses filles sur son bureau et partageant les histoires de sa femme et de sa famille avec tous ceux qui s'arrêtaient pour discuter. Il était un mari, un père et un grand-père aimant, et sa famille occupait une place particulière dans son cœur. On se souviendra de Rabito comme d’une personne au bon cœur qui s’est toujours efforcée de faire de son mieux et de faire une différence positive dans la vie des autres.

