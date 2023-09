Logitech dévoile Reach : une webcam polyvalente pour les présentations à distance et les diffusions en direct

Logitech a annoncé le lancement de sa nouvelle webcam, la Reach, conçue pour les réunions interactives à distance, le tutorat en ligne, les diffusions en direct et les présentations. La caractéristique remarquable du Reach est son bras flexible et articulé, permettant un mouvement facile et même des séquences vidéo orientées vers le bas.

Avec Reach, Logitech vise à fournir une solution pour les présentations non numériques où les utilisateurs peuvent facilement capturer des vidéos d'éléments sur leur bureau. L'articulation de la caméra suit plusieurs axes, offrant une polyvalence accrue dans la capture de contenu vidéo. De plus, le Reach offre un mouvement vertical et un zoom sans perte jusqu'à 4.3x, garantissant aux utilisateurs une présentation efficace de leur contenu.

La caméra elle-même est une version améliorée de la populaire Logitech Streamcam, dotée d'une optique en verre améliorée et d'une nouvelle fonction de mise au point automatique intelligente. Il offre des capacités vidéo 1080p/60 ips et offre une expérience plug-and-play, se connectant via USB et s'intégrant de manière transparente à la plupart des ordinateurs et plateformes de streaming. Le Reach est également livré avec une pince de bord à profil bas pour une expérience utilisateur compacte et simplifiée.

Bien que Logitech n'ait pas divulgué les détails des prix et de la disponibilité du Reach, les premiers utilisateurs se voient proposer un prix réduit de 300 $ à 400 $ via une campagne Indiegogo Enterprise. L'entreprise a décidé de financer la caméra via cette plateforme plutôt que par les moyens traditionnels. Le responsable produit de Logitech, Gaurav Bradoo, a déclaré que les études de marché l'avaient amené à proposer une solution de bout en bout plutôt qu'un support autonome.

Logitech continue de progresser dans divers domaines, avec les récentes mises à jour de sa gamme de claviers Pebble et la sortie de la souris de jeu G Pro X Superlight.

Source : [The Verge](source)