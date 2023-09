La Humane Society for Tacoma & Pierce County améliore l'accessibilité de son site Web grâce à la technologie d'assistance Recite Me

La Humane Society for Tacoma & Pierce County a fait un pas vers l'inclusivité en offrant une expérience en ligne inclusive grâce à la technologie d'assistance Recite Me. Cette décision vise à supprimer les barrières et à fournir un accès au contenu et aux services en ligne à tous les visiteurs du site Web.

Conformément à la stratégie de diversité et d'inclusion du refuge, les nouveaux outils d'accessibilité et de soutien linguistique permettent aux visiteurs de personnaliser leur expérience numérique. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes handicapées, ayant des difficultés d’apprentissage, des déficiences visuelles et celles dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. Ces outils répondent aux besoins de plus de 25 % de la population qui peut rencontrer des obstacles lors de la navigation sur le site Internet du refuge.

La barre d'outils d'assistance Recite Me, présentée sur le site Web de la Humane Society for Tacoma & Pierce County, offre une gamme de fonctionnalités. Ceux-ci incluent une fonctionnalité de lecture d'écran, plusieurs aides à la lecture, des options de style personnalisables et une fonction de traduction en direct à la demande. Prenant en charge plus de 100 langues, dont 65 options de synthèse vocale, la barre d'outils garantit que tous les visiteurs peuvent accéder aux informations et aux services du refuge sans tracas.

Leslie Dalzell, PDG de la Humane Society du comté de Tacoma et Pierce, souligne l'importance de créer un environnement inclusif où les membres de la communauté se sentent les bienvenus et inclus. L'ajout de la barre d'outils étend la portée de leurs services d'assistance et permet de garder plus d'animaux et de familles ensemble.

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les obstacles à l'accès peuvent désavantager les personnes qui ne disposent pas des outils nécessaires pour naviguer efficacement dans le contenu en ligne. Ross Linnett, fondateur et PDG de Recite Me, souligne l'importance de fournir une expérience en ligne inclusive qui répond aux besoins de tous les individus. À mesure que de plus en plus d’organisations adoptent des outils d’accessibilité, il devient plus facile pour celles qui sont confrontées à des obstacles en ligne d’accéder facilement aux informations et aux services.

Pour explorer l'outil d'aide à l'accessibilité du refuge, visitez le site Web de la Humane Society for Tacoma & Pierce County et cliquez sur l'option « Outils d'accessibilité » en haut à droite de la page.

Sources : La Humane Society du comté de Tacoma et Pierce