Wall Street s'effondre à cause des restrictions sur l'iPhone en Chine

Wall Street a connu un ralentissement alors que la décision du géant technologique Apple de restreindre les iPhones en réponse aux restrictions chinoises sur l'utilisation de l'iPhone a provoqué une vente massive des actions technologiques. La préoccupation plus large est que l'action de la Chine pourrait s'étendre au-delà des iPhones et affecter d'autres entreprises technologiques, en particulier les fabricants de puces. Les actions d'Apple ont chuté de 2.9% pour la deuxième journée consécutive en réponse aux restrictions élargies en Chine, qui interdisent désormais aux employés de l'État d'utiliser les iPhones au travail. La Chine envisagerait d’étendre cette interdiction à d’autres entreprises et agences d’État. Le timing est défavorable pour Apple, avec la sortie du très attendu iPhone 15 qui approche.

De plus, Wall Street a été mise sous pression en raison des données du Département américain du Travail, qui ont révélé une diminution du nombre d'Américains demandant le chômage. Avec seulement 216,000 93 dépôts, cela représente le niveau le plus bas depuis février. Les investisseurs sont préoccupés par la réponse de la Réserve fédérale à ces données, car cela pourrait renforcer sa politique monétaire restrictive motivée par les inquiétudes concernant une inflation persistante. Malgré l'inquiétude, le marché prévoit que la Fed maintiendra ses taux inchangés ce mois-ci (à environ 53.5 %), mais la probabilité d'une pause en novembre est bien plus faible à XNUMX %.

Malgré ces évolutions, le marché boursier australien ne semble pratiquement pas affecté. Les contrats à terme indiquent une légère hausse avec l'ASX SPI en hausse de 0.1% à 7,168 7 points à 30hXNUMX AEST. Il reste à voir comment la journée se déroulera, mais pour l’instant, un début tranquille est attendu.

