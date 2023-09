Lirium s'associe à la Galice pour alimenter l'accès numérique aux NFT en Argentine

Lirium, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'accès aux actifs numériques B2B2C, a annoncé un partenariat avec Galicia, la plus grande banque privée d'Argentine, pour permettre l'accès numérique aux jetons non fongibles (NFT). La solution en marque blanche de Lirium utilisera le réseau Polygon, une plate-forme éprouvée pour la création et la mise à l'échelle d'applications sur Ethereum, pour fournir aux clients de Galice un accès facile et rapide aux NFT.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l'expansion de Lirium en Amérique latine, où elle s'associe déjà à des sociétés de services financiers dans plusieurs pays. Avec sa solution clé en main d’accès aux actifs numériques, Lirium vise à soutenir l’adoption de produits alternatifs d’actifs numériques dans la région.

Federico Murrone, fondateur et PDG de Lirium, a exprimé sa fierté de s'associer avec Grupo Galicia et d'offrir à ses clients un accès pratique au monde des NFT. Il estime que l'Amérique latine est prête à adopter les crypto-monnaies grand public et que la plateforme de Lirium offre des canaux simples, rapides et sûrs pour soutenir la prochaine vague d'adoption.

Ariel Sánchez, directeur du portefeuille d'investissement de Banco Galicia, a partagé son enthousiasme pour apporter la technologie blockchain aux clients de la banque et leur fournir des solutions nouvelles et innovantes pour leurs transactions. Il a remercié Lirium pour son soutien dans cette entreprise.

Lirium donne la priorité au règlement local et a conclu des accords avec des partenaires de la région pour proposer des solutions B2B pour divers cas d'utilisation de crypto-monnaie. La société assure une surveillance au niveau bancaire des transactions d'actifs numériques et garantit la conformité et la sécurité réglementaires.

En tant que société d'infrastructure disposant de licences européennes, Lirium s'appuie sur l'expérience de ses fondateurs pour fournir une solution d'infrastructure clé en main complète pour les actifs financiers numériques. Bien que l'entreprise se concentre initialement sur l'Amérique latine, elle prévoit de s'étendre au niveau régional et de construire l'infrastructure juridique et technologique nécessaire à la fourniture, aux transactions et au règlement locaux d'actifs numériques.

L’Amérique latine connaît une pénétration importante des smartphones et des portefeuilles numériques, ainsi qu’une connaissance des crypto-monnaies. Lirium vise à répondre à la demande croissante de refuge d’actifs numériques dans la région.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de Lirium.

Sources:

– Lirium SA

– Enquête sur l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Pérou, AMI, Americas Market Intelligence