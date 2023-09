Lina lance un répertoire de fournisseurs numériques pour faciliter la croissance des pratiques de soins de santé

Lina, l'une des principales sociétés de coworking médical, a répondu à la demande croissante de soutien au marketing des soins de santé parmi les praticiens de santé indépendants en lançant un répertoire complet de fournisseurs numériques sur son site Web. Ce répertoire constitue un outil de marketing précieux pour faciliter la croissance des cabinets.

L'annuaire propose des pages de profil personnalisées pour chaque praticien Lina, avec une photo du visage, une biographie, l'emplacement de Lina, les options de paiement et d'assurance, ainsi qu'un site Web et des informations de contact. Ces profils sont facilement accessibles aux patients potentiels et actuels.

Les patients dépendent de plus en plus des moteurs de recherche pour prendre des rendez-vous de soins. En fait, selon une étude de Google, 77 % des patients utilisent des moteurs de recherche avant de prendre rendez-vous. De plus, ceux qui ont pris rendez-vous chez le médecin ont effectué trois fois plus de recherches en ligne que ceux qui ne l'ont pas fait.

Ce comportement de consommateur axé sur la recherche souligne l’importance d’avoir une forte présence en ligne en tant que prestataire de soins de santé. Les patients évaluent minutieusement plusieurs prestataires avant de prendre des mesures, et disposer d'un annuaire numérique simplifie ce processus pour eux.

Rachel Puri, cofondatrice et PDG de Lina, reconnaît les besoins marketing des prestataires de soins de santé en pratique privée. Elle déclare : « Nous nous engageons à créer des solutions qui aident à soutenir et à développer les pratiques de nos prestataires et à célébrer les soins exceptionnels qu'ils offrent aux patients. »

Lina est connue pour offrir un espace, une communauté et un soutien aux praticiens de la santé indépendants en pratique privée. Ils proposent des suites bureautiques privées, personnalisables et clé en main pour les praticiens de la médecine, de la santé mentale et du bien-être. Actuellement, Lina exploite des sites à New York et à Aventura, et prévoit une nouvelle expansion.

Ce répertoire de fournisseurs numériques constitue une étape importante vers l’allégement des charges de marketing auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé. Il rationalise le processus de mise en relation des patients avec le bon prestataire, tout en mettant en valeur la gamme impressionnante de services offerts par les praticiens de Lina.

