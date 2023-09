La bibliothèque Herr Memorial promeut l'inclusion numérique lors de la semaine de l'inclusion numérique

La Herr Memorial Library de Mifflinburg se consacre à favoriser l'équité numérique et l'inclusivité au sein de la communauté. Dans le cadre de la Semaine de l'inclusion numérique, qui aura lieu du 2 au 6 octobre, la bibliothèque organise une série d'événements spéciaux pour sensibiliser et responsabiliser les individus sur les avantages de l'inclusion numérique.

L'inclusion numérique fait référence à l'effort visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut socio-économique, aient accès et soient capables d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) telles que les ordinateurs et Internet. Son objectif est de réduire la fracture numérique, en offrant des chances égales aux individus qui, autrement, pourraient être laissés pour compte dans un monde de plus en plus numérique.

Pendant la Semaine de l'inclusion numérique, la Herr Memorial Library organisera divers événements pour promouvoir l'inclusion numérique. Ces événements peuvent inclure des ateliers sur les compétences informatiques de base, la sécurité sur Internet et des ressources en ligne pour la recherche et l'apprentissage. En offrant ces opportunités éducatives, la bibliothèque vise à permettre aux membres de la communauté d'améliorer leur culture numérique et de devenir plus confiants et compétents dans l'utilisation des technologies numériques.

La participation de la bibliothèque à la Semaine de l'inclusion numérique s'aligne sur sa mission de servir de ressource et de lieu de rassemblement pour tous les membres de la communauté. En promouvant l'équité et l'inclusivité numériques, la bibliothèque s'efforce de réduire la fracture numérique et de garantir que chacun ait accès aux opportunités et aux ressources offertes par l'ère numérique.

Dans l'ensemble, la Semaine de l'inclusion numérique à la Herr Memorial Library est une initiative importante qui vise à éduquer et à responsabiliser les individus sur les avantages et l'importance de l'inclusion numérique. En favorisant l'équité numérique au sein de la communauté, la bibliothèque a un impact significatif sur la vie de ses usagers, en leur fournissant les outils et les compétences nécessaires pour prospérer dans le monde numérique.

Sources:

– Semaine de l'inclusion numérique : Promouvoir l'équité et l'inclusivité numériques. Récupéré de [source]

– « L’inclusion numérique vise à garantir que tous les individus aient accès et puissent utiliser les technologies de l’information et de la communication. » (Semaine de l'inclusion numérique : promouvoir l'équité et l'inclusivité numériques)