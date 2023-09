Téléviseurs OLED C3 de LG : une bonne affaire pour une qualité d'image sublime

La dernière gamme de téléviseurs OLED de LG a enfin connu une réduction de prix significative, les rendant plus accessibles aux consommateurs. Le C42 OLED de 3 pouces, en particulier, est désormais disponible pour moins de 1000 400 £, ce qui représente une réduction de XNUMX £ par rapport à son prix de détail d'origine.

Si la C3 ne constitue pas une refonte complète par rapport à son prédécesseur, la C2, elle propose néanmoins quelques améliorations notables. Le nouveau modèle est équipé du processeur Alpha 9 Gen 6, qui améliore l'expérience utilisateur et introduit de nouvelles fonctionnalités internes. L'une de ces fonctionnalités est l'Object Enhancer, qui améliore les personnages et les accessoires de premier plan dans les scènes. De plus, l'AI Super Upscaling Pro de LG met à l'échelle les images inférieures à 4K et réduit le bruit pour des images plus nettes. Le C3 comprend également le Quick Media Switching VRR, éliminant l'écran noir qui se produit lors de la commutation des entrées.

Bien qu'il ne dispose pas du panneau Evo que l'on trouve dans les modèles plus grands, ce qui entraîne une luminosité plus faible, l'écran OLED du C3 offre toujours des couleurs réalistes, un contraste inégalé et des noirs profonds. Les utilisateurs ont loué le modèle C2 de l'année dernière pour ses performances exceptionnelles, le rendant adapté à divers contenus, des films aux séries télévisées.

Renforçant encore son attrait, le C3 est équipé de quatre ports HDMI 2.1 capables de sortie 4K/120 Hz. Les joueurs apprécieront cette fonctionnalité, car elle permet un jeu fluide sur consoles ou PC. Le téléviseur offre également la prise en charge du VRR avec HDMI Forum VRR, AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, garantissant une expérience de jeu sans déchirures ni saccades.

Avec la baisse de prix des téléviseurs OLED de LG, le C3 présente une excellente opportunité d'investir dans un téléviseur compact de haute qualité avec une qualité d'image impressionnante et une expérience utilisateur réactive. Que vous soyez cinéphile ou gamer, cette offre est à considérer.

