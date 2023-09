L'écran LG MAGNIT 4K Ultra HD : une expérience de divertissement à domicile luxueuse

L'écran LG MAGNIT 4K Ultra HD a fait ses débuts très attendus à l'Expo CEDIA 2023, éblouissant les participants avec ses visuels à couper le souffle et son design élégant. Destiné aux propriétaires de luxe, cet écran avancé offre une expérience de divertissement à domicile véritablement immersive.

Avec une taille d'écran massive de 118 pouces, le LG MAGNIT s'impose comme un modèle de luxe convoité dans le segment du home cinéma et de l'art numérique. Positionné entre l'écran Micro LED résidentiel LG MAGNIT de 136 pouces et le téléviseur sans fil LG SIGNATURE OLED M de 97 pouces, cet écran offre une expérience visuelle impressionnante qui dépasse les attentes.

Équipé d'un prix élevé de 237,000 4 $, le LG MAGNIT offre une reproduction des couleurs, une clarté et un contraste exceptionnels. Sa résolution 0.6K, son pas de pixel de XNUMX mm et sa technologie LED COB (chip-on-board) de pointe garantissent un affichage net et éclatant. De plus, l’écran dispose d’un traitement amélioré par l’IA et fonctionne sur la plate-forme conviviale de télévision intelligente webOS.

Une caractéristique notable du LG MAGNIT est son écran Micro LED. Cette technologie innovante, basée sur la technologie avancée de diodes électroluminescentes à vision directe (DVLED) de LG, fournit des sources de lumière individuelles pour chacun de ses plus de 8 millions de pixels. Cela permet à l'écran d'obtenir des noirs purs et un contraste élevé en désactivant les pixels dans les zones noires de l'image. Avec la compatibilité HDR 10 et HDR 10 Pro, le LG MAGNIT offre une plage dynamique améliorée pour une expérience visuelle encore plus captivante.

L'installation du LG MAGNIT est incroyablement pratique pour les intégrateurs certifiés LG MAGNIT. La conception simple à deux armoires de l'écran permet une installation rapide et efficace, surpassant le processus d'installation des autres écrans LED modulaires. De plus, l'écran intègre les technologies AirPlay 2 et Miracast, permettant la diffusion sans fil à partir de divers appareils, notamment iOS, Android, macOS et Windows 10.

Avec ses nombreuses options de connectivité, le LG MAGNIT offre une flexibilité lorsqu'il s'agit de connecter des appareils externes. Il dispose de quatre ports d'entrée HDMI, d'une sortie audio numérique, de deux ports d'entrée USB, d'un port RS232C et bien plus encore. L'écran est même préchargé avec des applications de streaming populaires telles que YouTube, Disney+ et Prime Video, ce qui rend la configuration initiale un jeu d'enfant.

Pour compléter l'expérience luxueuse du divertissement à domicile, le LG MAGNIT sera équipé de systèmes audio de la célèbre marque Bang & Olufsen. Ce partenariat garantit une qualité sonore exceptionnelle pour compléter les visuels époustouflants.

Avec une garantie de base de 2 ans, extensible à 5 ans, le LG MAGNIT garantit aux clients de profiter de leur investissement en toute sérénité.

En conclusion, l'écran LG MAGNIT 4K Ultra HD offre une expérience visuelle inégalée aux propriétaires de luxe. Avec sa grande taille, sa technologie avancée, son processus d'installation transparent et ses fonctionnalités impressionnantes, cet écran établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile.

