LG dévoile un téléviseur Micro LED MAGNIT de 118 pouces

LG est entré sur le marché des téléviseurs Micro LED avec sa dernière offre, le MAGNIT de 118 pouces. Ce nouveau téléviseur est actuellement le concurrent le plus proche du The Wall 110 pouces de Samsung, qui domine le marché depuis son lancement.

Le LG MAGNIT de 118 pouces est doté d'un panneau Micro LED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 250 nits et une prise en charge HDR10 et HDR10 Pro. Il est alimenté par le processeur Alpha 9 de LG et fonctionne sur la plateforme WebOS de l'entreprise. Le téléviseur comprend également l'intégration AirPlay 2 et Miracast et deux haut-parleurs de 50 watts pour une expérience audio immersive.

Cependant, le LG MAGNIT est proposé à un prix élevé de 237,000 110 $, ce qui le rend plus cher que l'offre 149,999 pouces de Samsung au prix de XNUMX XNUMX $. LG n'a pas encore annoncé la disponibilité du téléviseur.

En plus du MAGNIT, LG a également présenté la gamme LG OLED M3, composée de trois tailles : 77 pouces, 83 pouces et 97 pouces. Ces téléviseurs OLED ont une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caractéristique remarquable de l'OLED M3 est sa solution de connectivité sans fil, connue sous le nom de boîtier Zero Connect, qui élimine le besoin de connecter directement les câbles au téléviseur.

Selon LG, l'OLED M3 est le premier téléviseur grand public à offrir une transmission vidéo et audio en temps réel jusqu'à 4K 120 Hz grâce à sa solution de connectivité sans fil. Le prix et la disponibilité de la gamme OLED M3 n'ont pas encore été annoncés.

