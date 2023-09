Samsung Galaxy S24 Ultra : les dernières fuites révèlent des spécifications clés

By

Le prochain Samsung Galaxy S24 Ultra génère beaucoup de buzz, et le fuyard Yogesh Brar a ajouté à la spéculation en partageant une liste de spécifications clés. Si certaines fuites corroborent les rapports précédents, il y a aussi quelques surprises.

Une caractéristique notable est l'utilisation d'un cadre en titane, s'inspirant des choix de conception d'Apple. Toutefois, le changement de matériau ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le poids. En fait, selon les rumeurs, le Galaxy S24 Ultra serait 1 g plus léger que son prédécesseur, pesant 233 g. Cela contraste avec les modèles d’iPhone Pro, qui seront plus légers grâce au passage de l’acier inoxydable au titane.

En termes de processeurs, même si des rapports font état d'un retour d'Exynos, il semble que le Galaxy S24 Ultra utilisera exclusivement le chipset Snapdragon 8 Gen 3. On suppose qu’il s’agira de la version « pour Galaxy » du processeur, avec des capacités améliorées.

L’écran du S24 Ultra serait un panneau LTPO AMOLED de 6.8 pouces avec une résolution QHD+. Il y a des rumeurs concernant un passage à un design plat, et l'écran devrait être exceptionnellement lumineux, avec une luminosité maximale de 2,200 XNUMX nits.

Le système de caméra du S24 Ultra recevra des améliorations significatives. Selon les rumeurs, il comporterait un nouveau capteur de 200 MP, connu sous le nom de HP25X. Bien que la taille du capteur reste la même à 1/1.3″, des améliorations de la technologie de mise au point automatique et de regroupement de pixels sont attendues. De plus, la caméra téléobjectif 3x sera équipée d'un nouveau capteur 50MP, offrant des capacités améliorées. Cependant, la caméra ultra-large 12MP et la caméra selfie 12MP peuvent ne pas recevoir de mises à niveau. Le module périscope conservera son capteur 10MP.

Contrairement aux rumeurs précédentes, le S24 Ultra devrait désormais conserver une batterie de 5,000 45 mAh avec une charge filaire de 65 W, plutôt que la charge prévue de XNUMX W.

Bien que ces fuites offrent des informations intéressantes sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, il est important de noter que la sortie de la série S24 est encore dans plusieurs mois et que des rumeurs plus fiables sont attendues à l'approche de la date de lancement.

Sources:

– Yogesh Brar – Leakster

– Via – source originale