Plus de 50 innovations qui façonneront l’avenir du secteur de la vente au détail

Selon Technology Foresights de GlobalData, l'avenir du secteur de la vente au détail sera façonné par plus de 50 domaines d'innovation. Ces innovations suivent une courbe en forme de S, depuis leur émergence précoce, leur adoption accélérée, avant de finalement se stabiliser et atteindre leur maturité. Il est essentiel d’identifier où se situent les innovations sur cette courbe pour comprendre leur niveau actuel d’adoption et leur trajectoire future.

Dans la phase d’innovation émergente, les technologies disruptives telles que la fabrication numérique à la demande, l’optimisation des planogrammes et les achats assistés par AR gagnent du terrain. Ces technologies en sont à leurs premiers stades d’application et devraient être étroitement surveillées. D’un autre côté, des domaines d’innovation accélérés tels que la personnalisation basée sur la localisation, les lookbooks personnalisés et le paiement en libre-service connaissent une adoption constante. Enfin, les domaines d’innovation en pleine maturité tels que l’assistance aux achats en magasin et la personnalisation de l’affichage numérique sont désormais bien établis dans l’industrie.

L’un des domaines d’innovation clés dans le commerce de détail est la fabrication numérique à la demande. Cette pratique utilise des technologies telles que la conception assistée par ordinateur et l'impression 3D pour créer des produits adaptés aux besoins individuels des clients. La fabrication numérique à la demande optimise les flux de travail et élimine le besoin d'outils ou de moules conventionnels. L'analyse de GlobalData révèle que plus de 30 entreprises sont impliquées dans le développement et l'application de la fabrication numérique à la demande, notamment des fournisseurs de technologies, des entreprises de vente au détail établies et des start-ups.

Parmi les principaux déposants de brevets dans le domaine de la fabrication numérique à la demande figurent Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps et eBay. Ces entreprises sont pionnières dans l’utilisation de la technologie pour améliorer l’expérience client. Par exemple, Levi Strauss a créé un magasin éphémère à Miami présentant des attributs futuristes et permettant aux acheteurs de personnaliser leur paire de jeans, le design étant réalisé en seulement 90 minutes.

La fabrication numérique à la demande offre de la flexibilité aux détaillants, les aidant à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité opérationnelle. En utilisant les dernières technologies pour fabriquer des produits personnalisés, les détaillants peuvent offrir une satisfaction supérieure et impliquer davantage les clients. Des entreprises telles que Global Technology Services, Meta Platforms et Accenture sont leaders en termes de diversité des applications, tandis que Carl Zeiss Stiftung, Coupang et Levi Strauss ont la plus grande portée géographique.

Pour mieux comprendre les thèmes et technologies clés qui perturbent le secteur de la vente au détail, accédez au dernier rapport de recherche thématique de GlobalData sur la vente au détail. Patent Analytics de GlobalData est la principale source d'informations sur l'industrie, fournissant des données, des recherches et des analyses sur les dépôts et les subventions de brevets du monde entier.

Sources:

– Prévisions technologiques de GlobalData

– Analyse des brevets de GlobalData