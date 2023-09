La-Z-Boy se concentre sur l'orientation client pour rester compétitif

La-Z-Boy, la marque de meubles emblématique, a embauché Jorge Calvachi en tant que directeur des informations pour établir une fonction d'informations sur les consommateurs pour la première fois en près de 100 ans d'histoire. Calvachi estime que le nouvel avantage concurrentiel dans tout secteur, y compris celui du meuble, est l'orientation vers le consommateur.

L'un des défis auxquels La-Z-Boy est confronté est qu'il dispose de plusieurs points de contact avec les consommateurs via différents canaux, et que l'expérience client est généralement hybride. Calvachi a constaté que les consommateurs mettent plus de temps à effectuer un achat de meuble, la navigation en ligne suivie de tests de confort en magasin constituant une partie importante du parcours. Cependant, les expériences entre le numérique et en magasin n’ont pas été cohérentes.

Pour relever ce défi, Calvachi crée un hub d'expérience client avec l'aide d'InMoment, une société d'expérience client. Ils regrouperont les données des canaux numériques comme point de départ et intégreront progressivement les données provenant d’autres points de contact. L’objectif est d’avoir une vision holistique du parcours client pour prendre de meilleures décisions organisationnelles.

Même si la mise en œuvre technique n’est peut-être pas difficile, le véritable défi consiste à favoriser l’adoption de la solution au sein d’une organisation établie de longue date. Calvachi et InMoment s'efforcent d'obtenir l'adhésion des parties prenantes pour garantir une mise en œuvre réussie.

La mesure ultime du succès de La-Z-Boy est d'offrir une expérience totale au client, plutôt que de se concentrer uniquement sur les conversions et la croissance des revenus.

Sources:

– MarTech aujourd’hui