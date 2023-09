KTM teste un châssis en fibre de carbone en MotoGP

KTM a récemment testé un châssis en fibre de carbone en MotoGP, une décision qui pourrait potentiellement bouleverser la concurrence et créer une nouvelle tendance dans le championnat. Bien que les châssis en fibre de carbone ne soient pas un concept nouveau en MotoGP, un cadre complet fabriqué dans ce matériau n'a pas été utilisé depuis que Ducati l'a fait avec ses motos 2009, 2010 et 2011.

KTM est connue pour son utilisation d'un châssis en treillis d'acier, une conception qui fait partie de l'ADN de la marque autrichienne. Malgré les suggestions selon lesquelles KTM devrait passer à un cadre en aluminium comme d'autres fabricants, l'équipe est restée ferme et a continué avec son châssis en treillis d'acier. Cette détermination a porté ses fruits puisque KTM a remporté sa première course MotoGP en 2020.

Cependant, KTM explore désormais l'utilisation d'un châssis en fibre de carbone. Lors de récents tests, Dani Pedrosa, 31 fois vainqueur de la course MotoGP, a terminé les deux séances d'essais sur un cadre en fibre de carbone et a terminé troisième au classement général. Pedrosa a fait l'éloge du nouveau châssis, affirmant que les sensations sont différentes et qu'ils sont toujours en train de tester et de recueillir des informations.

L'objectif du châssis en fibre de carbone, comme tout autre châssis, est d'améliorer les virages et l'adhérence. Cela a été un point faible pour les pilotes KTM ces dernières années, et l'équipe espère que le nouveau châssis apportera les améliorations nécessaires. Il est difficile de quantifier le gain de performance exact du châssis en fibre de carbone à ce stade, mais le fait que Pedrosa ait terminé à seulement 0.155 seconde du leader lors des essais est prometteur.

Le développement de la technologie des châssis en MotoGP devient de plus en plus important, surtout si l'aérodynamique et d'autres dispositifs sont restreints dans les futures réglementations. La prochaine étape de KTM avec le châssis en fibre de carbone sera déterminée après un test à Jerez, où Jack Miller et Brad Binder auront l'occasion de l'essayer.

Cette décision de KTM représente la volonté des constructeurs européens d'innover et d'explorer de nouvelles technologies, alors que certains concurrents japonais comme Honda et Yamaha peinent à s'adapter. Il ne serait pas surprenant de voir des cadres en fibre de carbone dans les garages de tous les constructeurs lors de la prochaine saison MotoGP.

Sources : Sport automobile