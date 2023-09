KPMG crée un groupe d'IA et d'innovation numérique

Résumé : KPMG LLP a annoncé la création d'un groupe d'IA et d'innovation numérique dirigé par le vice-président Steve Chase. Le groupe se concentrera sur l'investissement et l'incubation de nouveaux services et solutions pour les clients, l'intégration des technologies émergentes dans les services existants et la conduite de la transformation interne.

KPMG LLP, un important cabinet de comptabilité et de services professionnels, a révélé la création d'un groupe d'IA et d'innovation numérique. Dirigé par le nouveau vice-président Steve Chase, ce groupe vise à investir et à incuber de nouveaux services et solutions pour les clients tout en intégrant les technologies émergentes dans les services existants.

En plus de ces responsabilités, Chase supervisera le Centre d'excellence en IA, qui englobe les services clients en IA de KPMG, l'AI Innovation Lab et le développement de principes et de politiques d'utilisation responsable. Cette initiative souligne l'engagement de KPMG à maintenir une gouvernance de premier plan et à garantir une utilisation responsable des technologies d'IA.

En tant que leader du cabinet de conseil chez KPMG au cours de la dernière décennie, Chase apporte une vaste expérience et expertise à son nouveau rôle. Sa nomination illustre l'engagement de KPMG à développer les talents en interne et à tirer parti des atouts de son équipe de direction.

Cette décision stratégique de KPMG s’aligne sur l’importance croissante de l’IA et de l’innovation numérique dans le paysage commercial. En créant un groupe spécialisé axé sur ces domaines, KPMG vise à rester à l'avant-garde des avancées technologiques et à offrir des solutions de pointe à ses clients.

Sources:

– Automatisation fiscale Bloomberg