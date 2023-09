KPMG crée un groupe d'IA et d'innovation numérique et nomme Steve Chase au poste de vice-président

KPMG LLP, le cabinet américain d'audit, de fiscalité et de conseil, a annoncé la création d'un groupe d'IA et d'innovation numérique, qui sera dirigé par Steve Chase, le nouveau vice-président. Cette décision souligne l'engagement de KPMG à adopter les technologies émergentes et à favoriser l'innovation au sein de l'entreprise.

La création du groupe IA et innovation numérique intervient à un moment où l’intelligence artificielle (IA) est sur le point de bouleverser diverses industries, dont les services professionnels. Cependant, KPMG reconnaît que la mise en œuvre responsable de l’IA peut également présenter d’importantes opportunités de croissance.

« L’IA va perturber KPMG et les services professionnels, les clients de tous les secteurs et la société en général ; cependant, l'IA responsable présente également d'énormes opportunités », a déclaré Paul Knopp, président-directeur général de KPMG.

Steve Chase, dans son nouveau rôle, dirigera les efforts visant à investir et à incuber de nouveaux services et solutions pour les clients, à intégrer les technologies émergentes dans les services existants, à transformer les opérations internes et à garantir que KPMG maintienne une gouvernance de pointe et une utilisation responsable de l'IA.

Chase supervisera également le centre d'excellence en IA de KPMG, qui englobera les services clients en IA de KPMG, le laboratoire d'innovation en IA ainsi que les principes et politiques d'utilisation responsable.

« Aujourd'hui est un moment décisif pour KPMG et je suis honoré d'assumer ce nouveau rôle », a déclaré Chase. « Nous disposons d'une équipe de classe mondiale qui accélérera l'innovation chez KPMG, en se concentrant de toute urgence et à l'échelle de l'entreprise sur la façon dont nous transformons KPMG grâce à l'adoption systémique de l'IA, des données et des technologies émergentes.

Cette annonce fait suite à plusieurs autres mesures importantes prises par KPMG pour adopter l’IA. Il s'agit notamment du déploiement de capacités d'IA générative pour tous les employés, leur permettant de travailler plus rapidement et de manière plus stratégique, ainsi que d'alliances élargies avec Google et Microsoft.

Steve Chase a précédemment dirigé le secteur Conseil de KPMG au cours de la dernière décennie et, avec sa transition vers le groupe IA et innovation numérique, Atif Zaim deviendra le prochain leader du conseil chez KPMG Advisory.

KPMG LLP est la société américaine de l'organisation mondiale KPMG, qui opère dans 143 pays et territoires à travers le monde. KPMG est largement reconnu pour son engagement en faveur du service communautaire, de l'inclusion et de la diversité, ainsi que pour l'éradication de l'analphabétisme des enfants.

Sources:

– KPMG s.r.l.