Le Kerala vise une culture numérique totale

Le Kerala, premier État indien à avoir atteint l'alphabétisation totale, se concentre désormais sur l'alphabétisation numérique totale, a déclaré le ministre de l'Éducation générale, V. Sivankutty. S'exprimant lors de la célébration au niveau national de la Journée internationale de l'alphabétisation, Sivankutty a souligné l'importance de la culture numérique dans les progrès technologiques d'aujourd'hui. Il a mentionné que le secteur de l'éducation a réussi à maintenir les progrès réalisés en matière d'alphabétisation, mais que la culture numérique est devenue essentielle pour que les individus puissent s'épanouir dans le monde moderne.

L'État a entrepris plusieurs projets par l'intermédiaire de la State Literacy Mission Authority pour améliorer la culture numérique. La phase initiale du projet total d’alphabétisation numérique vise à améliorer les niveaux d’alphabétisation des apprenants des castes et tribus répertoriées dans huit districts. En s'attaquant aux disparités éducatives et socioculturelles des femmes dans ces communautés marginalisées, le projet espère autonomiser les individus et combler la fracture numérique.

Le directeur du Conseil d'État pour la recherche pédagogique et la formation (SCERT), Jayaprakash RK, a présidé cette cérémonie, indiquant l'engagement du gouvernement à promouvoir l'alphabétisation numérique. Parmi les autres intervenants clés présents à l'événement figuraient Supriya AR, directeur du projet de l'État de Samagra Shiksha Kerala, B. Aburaj, directeur de l'Institut d'État de technologie éducative (SIET) du Kerala, P. Pramod, vice-président du Conseil d'État pour l'éducation ouverte et permanente (SCOLE) du Kerala, et le vice-président du Conseil d'État pour l'éducation ouverte et permanente (SCOLE) du Kerala. Directeur de l'Autorité de la mission d'alphabétisation, AG Oleena.

En mettant l’accent sur l’alphabétisation numérique, le Kerala fait un nouveau pas vers la création d’une société inclusive et autonome. Grâce à ces initiatives, l'État vise à doter ses citoyens des compétences nécessaires pour exploiter les opportunités offertes par l'ère numérique, en promouvant davantage l'éducation et le développement socio-économique.

Sources:

– Ministère de l’Éducation, Kerala

– Autorité de la Mission d’Alphabétisation de l’État