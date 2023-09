Le Kenya va ouvrir un centre d'excellence pour la formation aux compétences numériques du secteur public

Le Kenya envisage de créer un centre d'excellence visant à former les travailleurs du secteur public aux compétences numériques. L'initiative, soutenue par Microsoft et le Programme des Nations Unies pour le développement, vise à doter les fonctionnaires des compétences nécessaires pour renforcer les efforts de numérisation dans le pays. Les domaines d'intérêt comprennent la connectivité haut débit, l'infrastructure cloud, l'adoption de technologies intelligentes, les stratégies gouvernementales de bureau sans papier et les plateformes en ligne pour les services communs. Le centre est conforme à l'un des objectifs du plan directeur numérique du Kenya, qui vise à tirer parti des technologies de l'information et des communications (TIC) pour améliorer la prestation de services gouvernementaux.

Cependant, une omission notable dans le programme de formation concerne la cybersécurité. Le ministère kenyan des TIC n'a pas encore indiqué si la cybersécurité sera incluse dans le programme. Les experts affirment que la cybersécurité est un élément essentiel du succès numérique dans la région. Confidence Staveley, fondateur de la Cybersafe Foundation, une organisation à but non lucratif promouvant une utilisation plus sûre d'Internet en Afrique, estime que la formation numérique proposée par le centre pourrait servir de base pour développer des talents en cybersécurité à l'avenir.

Staveley souligne l'importance de perfectionner les compétences des fonctionnaires, compte tenu des faibles taux d'alphabétisation numérique de ce groupe démographique dans certains pays africains. Alors que les gouvernements passent aux systèmes numériques, il est essentiel de garantir que les fonctionnaires disposent des compétences nécessaires pour exploiter la technologie de manière responsable et sécurisée. Par conséquent, l’initiative visant à former le personnel du secteur public aux compétences numériques est louable.

Cet effort au Kenya s'inscrit dans une tendance plus large, comme en témoigne l'ouverture d'un centre d'excellence en TIC à l'Université internationale des États-Unis en Afrique au début de cette année. De plus, le Programme des Nations Unies pour le développement et Microsoft ont signé un protocole d'accord pour explorer des partenariats et définir des voies au Nigeria. Ces évolutions mettent en évidence la reconnaissance croissante de l’importance de la formation aux compétences numériques pour autonomiser les individus et conduire la transformation numérique dans divers secteurs.

