Un tricheur condamné à payer 500,000 XNUMX $ de dommages et intérêts et banni des jeux Bungie

Résumé : Un juge a ordonné à un tricheur en série du jeu Destiny 2 de payer 500,000 2,000 $ de dommages et intérêts pour droits d'auteur et d'être définitivement interdit d'acheter, de jouer ou de diffuser des jeux Bungie. Le jugement par consentement, convenu par les deux parties, a conclu que l'utilisation par le défendeur d'un logiciel de triche dans le jeu violait la loi fédérale sur le droit d'auteur. Le juge a également imposé des dommages-intérêts supplémentaires pour la création de nouveaux comptes par le défendeur afin de contourner les interdictions et pour chaque connexion non autorisée, ce qui représente un total d'au moins XNUMX XNUMX $ par connexion. En plus des sanctions financières, il est interdit au défendeur de posséder un logiciel de triche associé au jeu, d'acheter ou de vendre des comptes et des emblèmes Bungie, ainsi que d'utiliser les URL et sites Web associés. L'ordonnance du juge exige également que l'accusé ferme tout compte de réseau social, de partage de vidéos ou de messagerie numérique dédié à la promotion ou à la discussion de ses activités de triche.

Dans une décision importante qui pourrait avoir des répercussions sur les tricheurs du jeu, un juge a donné raison à Bungie, le développeur du jeu Destiny 2, dans un procès contre un tricheur en série. L'accusé, Luca Leone, avait échappé à plusieurs interdictions de compte et avait même proféré des menaces contre les employés de Bungie. Le juge, Richard Jones, a estimé que l'utilisation par Leone d'un logiciel de triche constituait une violation du droit d'auteur de Destiny 2.

La décision du juge était centrée sur la « superposition graphique » du logiciel de triche et sur son utilisation de « code injecté », qui étaient considérés comme créant une œuvre dérivée non autorisée qui violait la loi fédérale sur le droit d'auteur. Le jugement totalise 500,000 150,000 $ de dommages et intérêts, dont XNUMX XNUMX $ attribués pour chacune des deux œuvres contrefaites.

Les tentatives de Leone pour contourner les interdictions et se livrer à des jeux non autorisés ont également contribué aux dommages imposés. En créant de nouveaux comptes et en tentant de se retirer du contrat de licence du jeu en tant que mineur, Leone a violé les droits d'auteur de Bungie à chaque connexion ultérieure. L'ordonnance du juge prévoyait des dommages-intérêts supplémentaires de 2,000 100 $ pour chacune des « au moins XNUMX » connexions de ce type.

Non seulement le jugement impose des sanctions financières importantes, mais il comprend également une interdiction permanente pour Leone d'accéder aux jeux Bungie. Cette interdiction s'étend à l'achat, au téléchargement, à la lecture, au streaming et à l'interaction avec les jeux de Bungie. Il est également interdit à Leone de posséder ou de promouvoir des logiciels de triche associés au jeu, ainsi que d'acheter ou de vendre des comptes et des emblèmes Bungie. De plus, Leone doit cesser d'utiliser des URL et des sites Web liés à ses activités commerciales illicites.

Pour garantir le respect du jugement, Leone est tenu de désactiver, supprimer ou fermer tout compte de réseau social, de partage de vidéos ou de messagerie numérique sous son contrôle et dédié à la promotion ou à la discussion de ses activités de triche.

Cette décision sert d'avertissement aux tricheurs de la communauté des joueurs et met en évidence les conséquences juridiques qui peuvent résulter d'une violation du droit d'auteur et d'une mauvaise utilisation de logiciels de triche.

Définitions:

– Logiciel de triche : programmes ou scripts utilisés pour obtenir un avantage injuste dans un jeu vidéo, violant souvent les conditions de service du jeu.

– Violation du droit d'auteur : utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d'auteur, tel qu'un logiciel de jeu, sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.

Sources:

– Article source rédigé par Kyle Orland pour Ars Technica