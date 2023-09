L'iPhone 15 pourrait être confronté à des défis avec le gouvernement chinois et au manque de mises à niveau matérielles, déclare JP Morgan

By

La société d'investissement JP Morgan a révisé son avis sur la prochaine gamme d'iPhone 15 d'Apple, déclarant qu'il n'y a pas d'améliorations significatives pour attirer les acheteurs. La société avait initialement relevé le prix cible d'Apple à 235 $ en août, mais a maintenant abandonné son opinion haussière et a réduit l'objectif de prix à 230 $. JP Morgan estime que le cycle de volume de l'iPhone 15 sera principalement motivé par les remplacements et les mises à niveau de la base d'utilisateurs existante, plutôt que par des mises à niveau matérielles.

Selon JP Morgan, le consommateur moyen ne remarquera probablement un changement que dans le boîtier mis à jour, l'iPhone 15 devant avoir un boîtier en titane pour les modèles Pro au lieu d'un boîtier en acier inoxydable. La société suggère qu'Apple pourrait mettre en œuvre une augmentation de prix à tous les niveaux afin de maintenir une gamme de produits plus riche. JP Morgan estime que l'augmentation des prix sur tous les iPhones, plutôt que sur les seuls modèles Pro, évitera un écart de prix croissant et encouragera les consommateurs à choisir des appareils haut de gamme.

JP Morgan reconnaît également que la récente interdiction des iPhones parmi les employés du gouvernement chinois et le lancement du Mate 60 Pro de Huawei pourraient poser des défis pour la part de marché d'Apple en Chine. Toutefois, l'entreprise ne s'attend pas à ce que ces restrictions aient un impact significatif sur les perspectives de volume, dans la mesure où les restrictions précédentes n'ont pas modifié le comportement d'achat des consommateurs. Néanmoins, JP Morgan suggère que les restrictions rendront plus difficile pour Apple de continuer à gagner des parts de marché en Chine.

JP Morgan attribue sa décision d'abaisser l'objectif de prix aux faibles attentes en matière de volume d'iPhone et à de multiples vents contraires. La société note qu’il y a moins d’enthousiasme des investisseurs avant le lancement de l’iPhone 15 par rapport aux années précédentes en raison des contraintes de dépenses des consommateurs et d’un paysage plus concurrentiel. Alors que la plupart des analystes prédisent une augmentation des prix uniquement pour les modèles Pro, JP Morgan s'attend à une augmentation des prix sur tous les iPhones.

Sources:

JP Morgan

AppleInsider