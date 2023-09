Un YouTuber japonais arrêté pour violation du droit d'auteur et publication de spoilers

Un tribunal japonais a récemment imposé une sanction sévère à un YouTuber pour violation des lois sur le droit d'auteur et partage de spoilers. Ce créateur de contenu en ligne est potentiellement l'un des premiers individus au monde à faire face à des conséquences juridiques pour la publication de clips de gameplay.

Dans la plupart des cas, la loi sur le droit d’auteur est généralement appliquée de manière plus indulgente par les plateformes à l’encontre des créateurs de contenu qui utilisent du matériel sous licence. Parfois, des individus comme Adin Ross et Colleen Ballinger sont même accusés d’exploiter la loi sur le droit d’auteur pour protéger leur image publique. Cependant, les arrestations et les peines de prison sont des événements très inhabituels, c'est pourquoi le cas d'un YouTuber japonais qui a été condamné à une amende d'un million de yens et à deux ans de prison pour violation du droit d'auteur a retenu toute l'attention.

Shinobu Yoshida, le YouTuber en question, a été reconnu coupable d'avoir mis en ligne une vidéo let's play du jeu Steins;Gate : My Darling's Embrace. C'est la première fois qu'une personne est reconnue coupable de violation du droit d'auteur pour avoir partagé des séquences de jeu. Les poursuites contre Yoshida ont été menées par la Content Overseas Distribution Agency (CODA), une organisation principalement axée sur la protection des droits d'auteur.

L'arrestation de Yoshida a eu lieu le 24 mai de cette année suite à la mise en ligne de séquences de gameplay, y compris la fin du jeu. Dans des documents judiciaires, Yoshida lui-même a admis avoir sciemment enfreint la loi. En conséquence, il a été condamné à une amende de l'équivalent de 6,785 XNUMX dollars américains et à une peine de deux ans de prison, avec sursis de cinq ans.

Cette sanction est nettement plus sévère que les mesures habituelles de démonétisation ou de suppression de vidéos employées par les plateformes de contenu. Cette réponse stricte de CODA révèle sa position ferme sur la protection du droit d’auteur. Selon un communiqué de presse traduit, un représentant de CODA a déclaré : « Même s'il savait qu'il enfreignait le droit d'auteur, il a continué à publier pour obtenir un gain financier. »

Yoshida a également été reconnu coupable d'avoir partagé des clips inédits du populaire anime Spy X Family et de les avoir monétisés. Cette affaire fait partie d’une répression plus large contre le « fast-content », un genre populaire au Japon. Le communiqué de presse de CODA suggère que des pratiques similaires peuvent être répandues ailleurs et que l'extraction et la publication uniquement des scènes finales d'un jeu ou la condensation de l'histoire entière dans une courte vidéo sont considérées comme problématiques.

Sources:

– Dexerto : https://www.dexerto.com/general/japanese-youtuber-jailed-for-two-years-over-copyright-breach-1771901/

– Kars (@KaroshiMyriad) sur Twitter : https://twitter.com/KaroshiMyriad/status/1435433085451212802