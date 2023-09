Un Japonais condamné pour violation de la loi sur le droit d'auteur en mettant en ligne des vidéos d'anime et de gameplay

By

Un tribunal japonais a récemment condamné un homme à deux ans de prison et à une amende d'un million de yens pour violation de la loi sur le droit d'auteur. Shinobu Yoshida, un homme de 1 ans, a été reconnu coupable d'avoir mis en ligne des vidéos de gameplay et des résumés d'émissions d'anime sans l'autorisation des titulaires des droits. La plainte contre Yoshida a été déposée par la Content Overseas Distribution Association (CODA), un groupe commercial japonais anti-piratage.

Les actions de Yoshida ont violé une loi japonaise qui interdit la monétisation de matériel protégé par le droit d'auteur sans autorisation. Il avait mis en ligne des vidéos de gameplay du roman visuel Steins;Gate: My Darling's Embrace en 2019, ainsi que des vidéos résumant les épisodes des séries animées Spy × Family et Steins;Gate. En monétisant ces vidéos, Yoshida a pu générer des revenus publicitaires grâce à la violation des droits d'auteur.

L'accusation a fait valoir que les actions de Yoshida étaient malveillantes et sapaient les efforts de production de contenu. Ils ont affirmé que ses vidéos, qui condensaient et gâchaient des épisodes d'anime, ainsi que le gameplay d'un roman visuel, décourageraient les consommateurs de dépenser de l'argent pour ces formes de médias.

Cette condamnation marque la première fois qu’un tel cas se produit au Japon. Selon le CODA, Yoshida a admis savoir que ses actions étaient illégales. Au cours du procès, il a expliqué qu'il souhaitait que quelqu'un voie ce qu'il avait créé dans le cadre de son passe-temps.

L'affaire souligne l'importance de respecter les lois sur le droit d'auteur et d'obtenir les autorisations appropriées lors de l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur. Monétiser des vidéos sans autorisation constitue non seulement une violation de ces lois, mais nuit également aux créateurs et à l'industrie dans son ensemble.

Sources:

– Ash Parrish, journaliste pour le business et la culture du jeu vidéo, Kotaku

– Papier japonais Asahi Shimbun