Un Japonais condamné pour avoir monétisé des vidéos de gameplay sur YouTube

Un Japonais a été condamné à deux ans de prison et à une amende d'un million de yens pour avoir violé les lois sur le droit d'auteur en monétisant des vidéos de jeu sur YouTube. Il s’agit de la première condamnation de ce type au Japon.

Shinobu Yoshida, un homme de 53 ans, a été reconnu coupable d'avoir mis en ligne des vidéos de gameplay du roman visuel Steins;Gate: My Darling's Embrace et d'avoir résumé des épisodes des séries animées Steins;Gate et Spy x Family sans obtenir l'autorisation des éditeurs. Ses actions ont violé une loi japonaise qui interdit de gagner de l'argent avec du matériel protégé par le droit d'auteur.

Le groupe japonais anti-piratage Content Overseas Distribution Association (CODA) a qualifié le cas de Yoshida de « malveillant » en raison de la mise en ligne de vidéos contenant du contenu et des spoilers sans l'autorisation des titulaires des droits. CODA a également souligné qu'il avait injustement gagné des revenus publicitaires grâce à la violation du droit d'auteur.

Yoshida a admis savoir que ses actions étaient illégales, mais a déclaré qu'il voulait que quelqu'un voie ce qu'il avait créé dans le cadre de son passe-temps. Cependant, l’accusation a fait valoir que ses actions nuisaient aux efforts de production de contenu. Ils ont souligné que les consommateurs seraient moins susceptibles de dépenser de l'argent pour le jeu ou les épisodes d'anime après les avoir gâtés.

Cette affaire attire l'attention sur le problème croissant de la violation du droit d'auteur sur des plateformes comme YouTube, où des individus monétisent du contenu sans autorisation appropriée. Il rappelle l’importance de respecter les droits de propriété intellectuelle et d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits avant de partager en ligne du matériel protégé par le droit d’auteur.

En conclusion, la condamnation de Shinobu Yoshida met en évidence les conséquences juridiques qui peuvent découler de la violation des lois sur le droit d'auteur. Cette affaire pourrait créer un précédent pour de futures affaires de violation du droit d'auteur au Japon, ayant un effet dissuasif sur d'autres personnes susceptibles d'envisager de monétiser du contenu protégé par le droit d'auteur sans autorisation.

Sources:

-Asahi Shimbun

- Le bord

- IGN