Palmarès des logiciels japonais : Pikmin 4 reprend la première place

Les dernières cartes physiques japonaises de Famitsu ont été publiées, révélant les jeux les plus vendus dans le pays. Une nouvelle fois, Pikmin 4 s'empare de la première place avec 34,240 5 exemplaires vendus. Ce titre Nintendo Switch continue de dominer le classement, poussant les vainqueurs de la semaine dernière, Armored Core VI : Fires of Rubicon, aux deuxième et quatrième places sur PlayStation 4 et XNUMX, respectivement.

D'autres entrées notables dans le top dix incluent Tears of the Kingdom à la cinquième place et Mario Party Superstars à la neuvième place. Il convient de mentionner que les favoris éternels comme Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft et Pokémon Scarlet et Violet continuent de bien se vendre.

En termes de matériel, le modèle Switch OLED reste le système le plus vendu, avec 63,305 5 unités supplémentaires au cours de la semaine dernière. La PlayStation 48,588 suit de près à la deuxième place avec XNUMX XNUMX unités vendues. Le Switch Lite occupe la troisième place au sein de la famille Switch, tandis que le modèle OG Switch arrive en quatrième position.

La Xbox Series S, la PlayStation 5 Digital Edition et la Xbox Series X font également leur apparition dans le classement, bien qu'avec des chiffres de ventes inférieurs. Enfin, la Nouvelle 2DS LL parvient à vendre 37 unités cette semaine.

Dans l'ensemble, les classements de cette semaine illustrent la popularité continue des titres Nintendo Switch au Japon, Pikmin 4 assurant une fois de plus sa position au sommet.